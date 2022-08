Coesão social, o legado do Bicentenário da independência do Brasil

O Brasil chega ao Bicentenário da Independência, em 7 de setembro, com sua missão histórica em desenvolvimento. Mesclando ciclos econômicos de forte crescimento a outros marcados pela superação de desafios, é certo que temos hoje um País com coesão social, geografia indivisível e democracia vibrante e participativa. As instituições estão em pleno funcionamento desde a Constituição de 1988.

É o clima propício para buscar a construção de soluções para questões complexas como a desigualdade social, o crescimento sustentado e a proteção ao meio ambiente.

E neste ano comemorativo, em outubro, o voto livre, secreto e universal de 156,4 milhões de brasileiras e brasileiros irá escolher nossos representantes para o novo período de mandatos executivos e legislativos. Foto: Wilton Junior/Estadão

Graças ao empenho, à alma e ao talento de várias gerações de brasileiros, nestes 200 anos construímos um País de economia moderna e diversificada. O Brasil é competitivo em vários setores importantes, entre os quais o agronegócio, a produção mineral, indústria de aviação, bancos, seguros, além dos negócios digitais e varejo.

Atraímos investimentos externos em profusão, e isso traz junto tudo o que há de mais contemporâneo na arte da gestão de negócios. Os executivos brasileiros têm padrão de qualidade global.

Do ponto de vista antropológico-cultural, nos tornamos um País multifacetado, mas com uma identidade nacional sólida. Nossa população tem um arraigado sentimento de brasilidade. Aqui, todas as comunidades de imigrantes recebem do Estado o mesmo tratamento igualitário e são acolhidas pela maioria da sociedade. Trata-se de um feito e tanto num mundo cada vez mais fragmentado.

Ainda há contradições, e não poucas, como o racismo estrutural, latente em graves episódios de discriminação, e também a complexidade que envolve a atenção aos povos indígenas, mas o ambiente predominante é o de um país aberto e repleto de oportunidades.

Continua após a publicidade

Leia também Dois livros e um momento desafiador para o Brasil O Brasil detém todas as condições para ser a maior usina de energia limpa e renovável do planeta

E neste ano comemorativo, em outubro, o voto livre, secreto e universal de 156,4 milhões de brasileiras e brasileiros irá escolher nossos representantes para o novo período de mandatos executivos e legislativos.

O que mais me encanta no dia das eleições é vivenciar nas ruas o cortejo de brasileiros na prática do exercício do voto – com cada voto tendo o mesmo peso para cada um de nós. É um gesto simples e poderoso, pois transporta nele o direito pessoal de acreditar que é possível conquistar uma vida melhor e mais justa. A democracia é um momento de grande alegria e união cívica neste Bicentenário da Independência./ PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BRADESCO.