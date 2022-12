Com avanço em bioinsumos, Rizobacter prevê crescer 25% ao ano no Brasil

A empresa de microbiologia agrícola Rizobacter, de origem argentina e presente em mais de 40 países, planeja crescer 25% ao ano no Brasil até 2025, com um número cada vez maior de produtores recorrendo aos bioinsumos.

A empresa representa 75% do faturamento do grupo Bioceres, de US$ 334,8 milhões no ano fiscal encerrado em junho. Além do lançamento de produtos próprios – foram dois neste ano –, se prepara para vender no País bioestimulantes da ProFarm, do mesmo grupo, e fechou acordo de comercialização com a Syngenta. “Estamos atuando em projetos de expansão comercial no Brasil e dando suporte financeiro para o avanço das demais empresas do grupo”, diz Renato Arantes, CEO da Rizobacter no Brasil.

Produção de adjuvantes será ampliada

Em adjuvantes, usados para melhorar o desempenho de defensivos, a empresa vai quadruplicar a sua capacidade de produção, para 12 milhões de litros ao ano, com investimento de US$ 10 milhões. Uma nova unidade, em Cambé (PR), será inaugurada em julho de 2023.

Reforço na distribuição no Cerrado

A principal cultura atendida é a soja, mas a empresa oferece produtos para cereais de inverno e hortifrútis. Com forte presença no Sul, prevê ampliar equipe comercial e rede de distribuidores para avançar no Centro-Oeste e Matopiba. “Venda direta também faz parte dos planos, mas num segundo momento”, diz Arantes.

Fábrica de adjuvantes em Cambé (PR) vai quadruplicar capacidade de produção para 12 milhões de litros ao ano. Foto: Divulgação/Rizobacter

Investe

A chinesa LongPing High-Tech, de sementes de milho e sorgo, concluiu a ampliação da planta de Paracatu (MG). A planta tem agora outra unidade de sementes de milho com capacidade de produção mensal de 900 mil sacos de 60 mil sementes e um centro de distribuição e refrigeração com capacidade de 1 milhão de sacos. Neste ano, a empresa investiu R$ 220 milhões na unidade, que se somam aos R$ 50 milhões aportados entre 2019 e 2020. “Completamos cinco anos no Brasil com um grande volume de investimentos para alcançar a liderança do mercado”, diz Aldenir Sgarbossa, o presidente.

Capilaridade

Além da fábrica de Paracatu, neste ano a LongPing investiu também em nova unidade de beneficiamento de sementes em Primavera do Leste (MT) e reforçou a estrutura das unidades de Araguari (MG), Sorriso (MT), Jardinópolis (SP) e Rolândia (PR). Segundo a empresa, os aportes permitiram quadruplicar a capacidade de produção. Recentemente, passou a exportar sementes de milho produzidas no Brasil para o Paraguai.

Garantido

A fintech TerraMagna fez a sua primeira operação de importação de fertilizantes. A carga de ureia e cloreto de potássio, de volume não revelado, veio da Europa, da África e do Oriente Médio, em parceria com a Autem Trade Company, que atua com importação e distribuição de fertilizantes. Até o fim do mês, a fintech prevê conceder R$ 500 milhões em financiamento a produtores, indústrias e distribuidores para aquisição de adubos diretamente nos portos.

Mais um passo

O próximo ranking da Fairr Initiative – associação que reúne investidores globais com US$ 70 trilhões sob gestão – sai nesta terça-feira e trará boas notícias para a Minerva Foods, adianta a instituição. A empresa subiu uma posição no índice que mede a sustentabilidade das companhias de proteína animal no mundo. O principal fator do avanço foi a redução na emissão de gases do efeito estufa.

Menos metano

Fazendas participantes da RumiScore, índice de produtividade da pecuária de leite, apresentaram neste ano uma redução de 1,5% (grama de metano/litro de leite). Ao todo foram analisadas 300 vacas em lactação, com produção de 27 litros/dia. A RumiScore aponta que 3 milhões de litros produzidos ao ano pelas fazendas participantes têm 3,8 toneladas a menos de emissão de carbono quando comparadas às demais fazendas.

PIB anual do agro deve ter resultado negativo

O Produto Interno Bruto (PIB) da Agropecuária deve se recuperar no 4.º trimestre deste ano, mas será difícil impulsionar o índice acumulado de 2022. Até outubro, o resultado era 1,5% menor na comparação com 2021, segundo o IBGE. A consultoria MB Agro prevê queda de 1% ao fim do ano e o Rabobank espera alta de apenas 0,5%.

Produtos de área desmatada voltam à pauta na UE

A importação de produtos de áreas desmatadas volta a ser debatido hoje no Parlamento Europeu. Os eurodeputados tentarão chegar a um acordo quanto à regulamentação da proposta. Se aprovado, a União Europeia (UE) aumentará o controle sobre as compras de carne bovina, óleo de palma, soja, madeira, cacau e café, entre outros produtos. / LETICIA PAKULSKI, ISADORA DUARTE, TÂNIA RABELLO, SANDY OLIVEIRA E GABRIELA BRUMATTI