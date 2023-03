3G vende ações da RBI, dona do Burger King, e levanta US$ 145 milhões

A gestora 3G vendeu 2,2 milhões de ações da RBI, holding que controla o Burger King Foto: Johanna Geron/Reuters

A gestora 3G, do trio de investidores Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles, vendeu em oferta na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse), 2,2 milhões de ações da Restaurant Brands International (RBI), uma holding que controla o Burger King, a rede de cafeterias canadense Tim Hortons e a Popeyes, de fast food de frango. A operação movimentou US$ 145 milhões.

Em conjunto com a oferta das ações, o vendedor dos papéis HL1 17 LP, uma afiliada da 3G, entrou em um acordo com a BofA Securities para receber antes os valores da venda, contrato chamado de ‘forward sale agreement’ no mercado financeiro. O encerramento dessa operação de antecipação está previsto para o dia 16 de março. Já a oferta secundária deve ser concluída no próximo dia 2.

Com operação, fatia da gestora na holding caiu para 28,9%

Esta não é a primeira vez que a 3G vende ações da RBI. Em 2019, após vender o equivalente a US$ 3 bilhões em papéis, sua fatia caiu de 41% para 32%. Com a venda desta semana, a fatia baixou para 28,9%. Lemann, Sicupira e Telles são os acionistas de referência na Americanas e até agora se comprometeram a colocar R$ 7 bilhões na varejista, valor considerado insuficiente pelos bancos credores, que querem ao menos o dobro desse montante.

