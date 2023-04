ABC Brasil dobra aposta em banco de investimento e recuperação de crédito

O Banco ABC Brasil está apostando em novos negócios para apoiar o crescimento no segmento de empresas. A instituição aguarda a aprovação do Banco Central para duas unidades de negócios independentes: o banco de investimento e um braço de recuperação de crédito, o Credit Recovery. Apesar do momento desafiador para o mercado de capitais e para a concessão de crédito, a estratégia do ABC Brasil, que é controlado por um banco árabe com sede no Bahrein, é selecionar clientes nos segmentos de mercado menos arriscados e ampliar o leque de ofertas de serviços para eles.

Receita do banco de investimento foi recorde em 2022

Cesar Mindof foi contratado como head do Banco de Investimento, segmento que estrutura operações de mercado de dívida, ações e fusões e aquisições (M&A) e ganhou corpo sob liderança do vice-presidente do banco Eduardo Laloni. A proposta é acelerar a área e elevar a contribuição no resultado do banco. No ano passado, as receitas cresceram 35% e foram recorde, somando R$ 145 milhões, a segunda maior com serviços do ABC

Mercado de carteiras inadimplentes cresce no País

A contribuição do Credit Recovery para o resultado do banco vem da oferta de serviço de cobrança a seus clientes corporativos e também de sua entrada no mercado de compra e venda de carteiras inadimplentes de instituições financeiras. Godofredo Barros comanda a área. Esse mercado tem crescido nos últimos 10 anos e movimentou no ano passado perto de R$ 40 bilhões.

Mercado de recuperação de crédito tem crescido nos últimos 10 anos Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Carteira de crédito do banco atingiu R$ 43,2 bi ano passado

Continua após a publicidade

O ABC entende que os mercados financeiro e bancário brasileiro estão atravessando um momentos mais desafiadores, mas tem feito a gestão de seu negócio de forma preventiva e cautelosa, sem abandonar metas e expectativa de crescimento, mesmo em tal ambiente.

A carteira de crédito cresceu 14,7% em 2022 e atingiu R$ 43,25 bilhões até dezembro, tendo como pano de fundo um aumento de exposição nos segmentos de geração de energia e cadeia de grãos, e redução nos setores de varejo não alimentar e de serviços. O banco promete entregar um aumento de 12% a 16% na carteira de crédito este ano.

Esta coluna foi publicada no Broadcast no dia 20/04/2023, às 17h57

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse