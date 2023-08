Abril tem recorde de recuperação de crédito, diz Serasa

Dívidas com bancos e cartões são as que os consumidores mais têm feito esforços para pagar, seguidas pelas contas de luz, água e gás Foto: DIVULGAÇÃO

O indicador de recuperação de crédito do Serasa Experian teve recorde em abril. O porcentual de pagamentos feitos por consumidores no prazo de até 60 dias após sua negativação foi de 64,5% naquele mês, o maior desde o início da série histórica, em 2018.

As dívidas com bancos e cartões são as que os consumidores mais têm feito esforços para pagar, seguidas pelas contas de luz, água e gás. No primeiro caso, 71,4% foram pagas antes de ficarem com mais de 60 dias vencidas, enquanto que no segundo, 64,6% dos débitos foram liquidados no mesmo prazo.

















