Ações de incorporadoras despencam com incerteza sobre corte de juros

Publicidade

Setor imobiliário se manteve resiliente nos últimos meses a despeito da alta nos juros Foto: FOTO: FELIPE RAU/ESTADAO

As incertezas sobre o controle das contas públicas no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva geraram uma debandada de investidores do mercado imobiliário. Tanto que o Índice Imobiliário (Imob), que reúne ações de incorporadoras e empresas de propriedades comerciais, recuou 1,87% ontem (17/11). Entre as maiores quedas ficaram os papéis de Tenda (-7,38%), Trisul (-6,47%) e Gafisa (-5,49%). O tombo foi o maior entre os índices setoriais da Bolsa. O Índice Bovespa (Ibovespa) teve retração de 0,49%.

O setor imobiliário se manteve resiliente nos últimos meses a despeito da subida nos juros. Os lançamentos, as vendas e os financiamentos em 2022 estão menores que em 2021, mas ainda assim permanecem próximos dos recordes históricos.

Além disso, havia uma perspectiva de recuo nos juros do crédito imobiliário no segundo semestre do ano que vem, acompanhando o esperado início do ciclo de cortes da taxa básica de juros (Selic). Mas a sinalização de que os gastos no governo Lula serão maiores que o esperado - com o Bolsa Família possivelmente fora do teto de gastos - frustrou essas expectativas.

Houve reversão na expectativa de redução dos juros

Aquele corte de juros previsto para 2023 deve ser adiado, na visão de banqueiros e investidores. Isso pode ser visto pela taxa de juro pré-fixada no mercado para 2024 nos contratos de depósitos interfinanceiros (DI), que chegou à faixa de 14%, portanto, acima do patamar da Selic, em 13,75%. Isso significa que houve uma reversão na expectativa de corte de juros, o que deve ficar para depois - não se sabe quando.

A situação deve reforçar o clima de cautela entre os empreendedores, justamente em trimestre que deve não será tão forte quanto de costume para lançamentos de projetos imobiliários. As incorporadoras procuraram antecipar a abertura de estandes para os meses anteriores de modo a não coincidir com o período de eleições, Copa e festas de fim de ano - que costumam desviar a atenção dos compradores de imóveis.

Continua após a publicidade





Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 17/11/2022, às 18h32

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse