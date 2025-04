Aegea cota bancos para buscar IPO a partir do fim do ano

Estação de Tratamento da Aegea em Piracicaba (SP) Foto: Divulgação/Aegea

A companhia de saneamento Aegea está estruturando uma operação para reforçar seu capital, por meio de empréstimos no mercado e uma oferta inicial de ações (IPO). A empresa, que tem Equipav, Itaúsa e o fundo soberano de Cingapura (GIC) como acionistas, está solicitando aos bancos que apresentem propostas para coordenar o processo de IPO e de tomada de divida.

PUBLICIDADE A expectativa é que a estreia na Bolsa poderia ocorrer entre o quarto trimestre e início de 2026. A transação deve movimentar entre R$ 8 bilhões e R$ 10 bilhões, segundo fontes. Os bancos têm até o final deste mês para entregarem suas propostas. Os recursos levantados seriam utilizados para fazer frente à agenda de compromissos assumidos em concessões vencidas nos últimos anos e para concorrer em novos leilões previstos para este ano, entre os quais de Pernambuco e Pará. A companhia atende hoje 36 milhões de pessoas, em 760 cidades pelo País. Investimentos A necessidade de levantar capital já vinha sendo sinalizada pela companhia e seus acionistas diante dos investimentos previstos. No mês passado, o presidente e diretor de relações com o mercado da Itaúsa, Alfredo Setúbal, sinalizou com um possível reforço à empresa e a possibilidade de um aumento de capital.

Em dezembro, a Equipav, que tem 70% da Aegea, fez uma captação para reforçar seu braço de saneamento e apoiar as necessidades da empresa. Segundo dados do BNDES, a previsão é que as concessões em água e esgoto demandam R$ 90 bilhões em investimentos privados nos próximos dois anos.

Procurada, a companhia afirmou que um eventual IPO é uma possibilidade sempre avaliada. “A gestão da estrutura de capital é parte relevante da estratégia da companhia e o acesso ao mercado público de ações é uma das alternativas a serem estudadas.” A empresa diz ainda que tem realizado operações diversificadas no mercado de capitais, tanto no Brasil como no internacional.

