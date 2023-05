Axis Renováveis vai investir R$ 80 milhões em usinas solares em São Paulo

São Paulo virou maior polo de geração distribuída do País. CREDITO DIVULGAÇÃO/Engie Foto: undefined / undefined

A empresa de geração de energia solar distribuída Axis Renováveis vai investir mais de R$ 80 milhões na construção de seis usinas fotovoltaicas no Estado de São Paulo. Juntas, as usinas terão potência total de 17,5 megawatts-pico (MWp) e deverão ser energizadas até o fim do ano. Adicionalmente, a empresa tem outros quatro projetos planejados para o Estado que, se aprovados, receberão um aporte adicional de R$ 48 milhões, com potência instalada total de 11 MWp e capacidade.

Segundo o cofundador e diretor da Axis Rodrigo Marcolino, após recentes mudanças regulatórias e tributárias, o Estado de São Paulo se tornou uma das áreas prioritárias de interesse da empresas para investimentos. Ele se referiu ao fato de que a lei 14.300/2022, conhecida como marco regulatório da mini e micro geração distribuída, resultou em uma “redistribuição no mapa de calor da viabilidade” dos sistemas de geração distribuída (GD) no Brasil, aumentando a viabilidade em algumas áreas de concessão e diminuindo em outras.

Recentemente o governo paulista equiparou as regras para diferimento e isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para sistemas de geração própria de energia com até 5 megawatts (MW) de potência instalada, tornando mais atrativa a instalação de usinas de geração compartilhada no Estado. Na prática, isso tornou a energia solar em São Paulo tão competitiva como em estados que já isentavam os geradores fotovoltaicos deste imposto, como Minas Gerais.

Marcolino diz que a Axis já enxergava o potencial do Estado de São Paulo e que a medida incentivou mais investimentos. “Ficou melhor, empreendimentos maiores, e de outras modalidades de compensação, geração compartilhada, atendimento a múltiplas unidades consumidoras, passaram a ser elegíveis também e portanto investimentos passaram a ser viabilizados também”, disse.

São Paulo virou maior potência em sistemas de geração distribuída

Antes mesmo da mudança tributária, São Paulo já vinha despontando como um dos principais estados para geração distribuída, em capacidade instalada e no início deste ano assumiu a liderança, com maior potência instalada de sistemas de GD, conforme dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), superando Minas Gerais. Atualmente, possui 317,9 mil sistemas, que somam 2,9 gigawatts (GW), dos quais 2,88 GW são na fonte solar fotovoltaica. Esses sistemas atendem 374,9 mil consumidores.

Continua após a publicidade

A Axis Renováveis, atua no mercado de geração distribuída desde 2015 e possui hoje projetos em 19 Estados brasileiros, com mais de 100 MWp. A empresa opera um modelo de “locação de equipamentos e prestação de serviços” para autoconsumo remoto, com o qual atende grandes empresas como Raia Drogasil, Localiza, Renner, Raízen, L’Oréal, Votorantim Cimentos, TIM, Smart Fit, Burguer King.

Já os empreendimentos em construção e previstos para entrar em operação neste ano vão operar majoritariamente no modelo de geração compartilhada, para atender pessoas físicas e jurídicas de pequeno porte. Apenas parte será destinado para autoconsumo remoto para empresas de maior porte. “Para o que é autoconsumo remoto os empreendimentos estão 100% locados, mas para o que é geração compartilhada tem uma fração relevante locada, mas ainda tem espaço nas usinas para alugar”, comentou Marcolino.

Ele contou que a Axis tem negociado parcerias com empresas e associações, como canais para disponibilizar a locação dos equipamentos para pessoas físicas. Ele não revelou nome dos potenciais parceiros em São Paulo, mas sinalizou que o acordo seria semelhante ao fechado entre a Localiza e a Leve Energia Renovável, plataforma de energia solar por assinatura do mesmo grupo da Axis, que permitiu a oferta dos serviços do grupo aos funcionários da empresa e seus familiares.