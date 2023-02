Agência de marketing Duo Studio faz duas aquisições e mira outras quatro

Agência Duo já fez campanhas para McDonald's, Porsche, Unimed e Brookfield, entre outras. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A agência de marketing digital Duo Studio fez duas aquisições de uma vez: a Premium, localizada em Rondônia e uma das maiores da Região Norte, e a Consultoria Digital, de São Paulo, que é forte em SEO, ferramenta que usa recursos de inteligência artificial para ganhar visibilidade nas buscas que as pessoas fazem no Google. A estratégia faz parte do plano de nacionalização da Duo, que quer fazer seu faturamento chegar a R$ 40 milhões este ano. Para isso, além das duas compras anunciadas agora, planeja fazer mais quatro ao longo do ano.

Para consolidar o setor, a Duo Studio criou uma holding, chamada de Grupo Duo. No primeiro passo, busca expansão no Centro-Oeste e no Norte, além de fortalecer sua área de SEO. Para breve, o grupo promete anunciar novas aquisições. Segundo seu fundador, João Brognoli, já houve conversas com 10 agências, em diversos locais do Brasil.

Fundada em 2013 por Brognoli, a Duo teve entre seus primeiros clientes o McDia Feliz, dia que o McDonald’s criou para reverter parte do faturamento para o tratamento do câncer infanto-juvenil. Depois vieram outros nomes, como Porsche, Unimed e Brookfield. Com as duas aquisições, o grupo absorve cerca de 60 novos clientes e 50 colaboradores. Com sede em Caxias do Sul (RS), a Duo atua em um mercado que movimentou R$ 14,7 bilhões no Brasil apenas no primeiro semestre de 2022, segundo estudo do Digital AdSpend Brasil.





