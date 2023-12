Alphaville terá aporte de até R$ 1,2 bi para sanar dívidas

Novo projeto da Alphaville Urbanismo em Campinas (SP) fica na vizinhança do Shopping Parque Dom Pedro e vai combinar lotes residenciais e comerciais, em terreno de 1,5 milhão de metros quadrados Foto: Alphaville Urbanismo

A Alphaville Urbanismo - empresa símbolo dos loteamentos residenciais no País - anunciou hoje uma operação para sanar definitivamente as dívidas que pressionam a companhia e abrir espaço para um novo ciclo de crescimento. A medida representa a última etapa de uma longa revisão dos negócios após o grupo amargar uma série de prejuízos na década passada.

O processo consiste num aumento de capital que terá o valor mínimo de R$ 677 milhões e máximo de R$ 1,2 bilhão. A capitalização foi garantida pelo Pátria Investimentos, controlador da loteadora, e a Ulbrex Capital, credora que agora se tornará sócia.

Desse total, R$ 537 milhões se referem à conversão em ações de uma debênture que estava nas mãos de fundos sob gestão do Pátria e da Ulbrex. Além disso, haverá uma injeção de recursos no caixa de R$ 140 milhões via fundos do Pátria. O aumento de capital pode atrair mais R$ 550 milhões e chegar a R$ 1,2 bilhão mediante a subscrição de investidores na emissão de ações que ficará aberta nos próximos 30 dias.

O processo envolveu também a renegociação de cerca de R$ 850 milhões de uma dívida junto ao Bradesco. O montante agora terá vencimento em dez anos, com carência de três anos para principal e juros. Isso dará um fôlego importante para a empresa, que tinha que arcar com um vencimento de R$ 531 milhões neste mês de dezembro e que acabou postergado graças a essa repactuação.

“Estamos mudando a estrutura de capital da companhia, com forte redução do endividamento”, afirmou o presidente da Alphaville, Klaus Monteiro, em entrevista ao Broadcast.

Considerando a capitalização mínima garantida de R$ 677 milhões, a Alphaville reduzirá a dívida líquida em 76%, para R$ 218 milhões, enquanto o dinheiro disponível em caixa vai dobrar, para R$ 275 milhões. O valor potencial adicional da emissão de ações, se confirmado, ajudará a acelerar os lançamentos de empreendimentos imobiliários.

“Vamos fechar o ano com chave de ouro. Esse processo combina reforço do caixa, conversão de dívida e forte melhora da estrutura de capital. É uma modificação relevante e que vai dar apoio para o crescimento da companhia em um bom momento. O mercado para loteamentos está muito forte”, disse Monteiro.

Neste ano, a Alphaville voltou a ampliar os lançamentos de loteamentos imobiliários. Desde 2019, com Monteiro na presidência, a Alphaville reviu seu modelo de negócios. Os projetos são lançados só depois de uma análise mais criteriosa da rentabilidade e da velocidade das vendas, o que ajuda a preservar o caixa e recuperar a margem do negócio. Em 2020, fez sua oferta inicial de ações (IPO) em bolsa levantando R$ 305 milhões.

Nesses três anos, os loteamentos lançados somaram R$ 3,2 bilhões, sendo que 81% já foram vendidos. Em setembro, o grupo lançou seu maior projeto: um empreendimento de 1,5 milhão de metros quadrados em frente ao Shopping Parque Dom Pedro, na cidade de Campinas (SP), com lotes para construção da casas, prédios residenciais, salas comerciais e hotéis no longo prazo.

A arrumação da casa envolveu também a venda de 36 empreendimentos antigos, com acúmulo de distratos e um emaranhado de brigas na Justiça. O objetivo da venda dar baixa nos passivos.

“Estávamos atacando várias frentes. Faltava a revisão da estrutura de capital. O endividamento estava alto, e o vencimento era de curto prazo. O que fizemos agora foi endereçar essa frente. Agora é vida nova, uma mudança significativa”, disse Monteiro.

Hoje a Alphaville tem um banco de terrenos que comporta projetos avaliados em R$ 23 bilhões quando desenvolvidos. As áreas estão principalmente em São Paulo, além de Paraná, Minas Gerais, Ceará e outros. “Vejo mercado com forte apetite de lotes em condomínio fechado. Isso é perceptível a partir da leitura da velocidade de vendas dos nossos últimos projetos. E tem poucos players competindo. Essa combinação nos dá uma visão de que o mercado está saudável”, avalia o presidente da loteadora.

Quadro societário

Após a capitalização, o Pátria seguirá no controle da Alphaville, mas agora junto da Ulbrex. No fim do processo, as gestoras de recursos vão definir quantos assentos cada uma terá no conselho de administração.

O Pátria detém, hoje, 61,7% das ações da empresa de loteamentos por meio de três fundos. Os demais acionistas relevantes são o fundo Flama (21,6%) da BPS Capital, gestora especializada em ativos estressados; e o fundo TG Ativo real, com 6,3%. Não há acordo prévio para os demais acionistas participarem do aumento de capital, embora tenham o direito de subscrição. Se não participarem, acabarão diluídos.

A Alphaville é uma das empresas que deu muita dor de cabeça para o Pátria. A gestora tornou-se dona da Alphaville em 2013, quando adquiriu uma fatia de 70% da empresa por R$ 1,5 bilhão numa operação feita em parceria com a Blackstone. A empresa pertencia à Gafisa e foi avaliada em R$ 2 bilhões na transação. Naquela época, a Alphaville estava no auge das atividades, liderando o mercado nacional de loteamentos e com lucros elevados.

Nos anos seguintes, porém, veio o baque da recessão da economia brasileira. As vendas de lotes despencaram, houve uma avalanche de distratos, e a Alphaville chegou a ficar sem dinheiro para tocar boa parte das obras. Em 2019, a Gafisa vendeu sua fatia remanescente por apenas R$ 100 milhões.

No fechamento do último pregão, nesta sexta-feira, 15, seu valor de mercado era de apenas R$ 114,5 milhões, e o patrimônio líquido negativo em R$ 629 milhões - ainda afeta por empreendimentos antigos.