Alta dos juros nos EUA leva mais empresas a recomprar dívida no exterior

Juros dos títulos do Tesouro dos EUA estão em alta e preços dos bonds de empresas caem Foto: Jason Reed/Reuters

Se de um lado a disparada das taxas de juros norte-americanas secou a fila de empresas que aguardavam para emitir títulos de dívida no exterior (bonds), do outro está fazendo crescer aquelas que veem oportunidade para recomprar suas dívidas. Isso porque com os juros dos Treasuries (títulos do Tesouro norte-americano) em patamares elevados, o preço dos bonds das companhias cai, tornando mais vantajosa uma recompra. As taxas de juros norte-americanas têm oscilado próximas aos maiores níveis desde 2016.

Executivos de grandes bancos à frente de operações no exterior dizem que mais empresas têm estudado recompras, especialmente porque o mercado local brasileiro tem oferecido oportunidade para captações mais baratas do que o externo.

“Com o Treasury mais alto, a tendência agora deve ser de recompra, inclusive há empresas que não estavam pensando nisso e olham para essa oportunidade”, diz o responsável pela área de mercado de capitais de dívida do Bank of America Brasil (BofA), Caio de Luca.

Banco do Brasil anunciou recompra de até US$ 1 bilhão em papéis

O Banco do Brasil anunciou recentemente a recompra de até US$ 1 bilhão em bonds perpétuos que pagam juro de 9%. Natura e BRF também fizeram recompras, embora antes da disparada dos Treasuries. Mas a expectativa é que mais companhias usem esta janela para melhorar o perfil de seus passivos.

O responsável pela área de mercado de capitais de dívida Internacional do Bradesco BBI, Gilberto Nakayasu, lembra que são operações de execução rápida e que podem ser feitas de forma silenciosa, ou seja, por meio de aquisições de seus próprios papéis no mercado secundário de bonds, que é bastante líquido.

“Há empresas, com acesso ao mercado local, para as quais operações como essa fazem sentido, especialmente porque encontram no exterior seus bonds operando com preços distorcidos pela alta da curva de juro norte-americano”, diz Nakayasu.

Captações no mercado brasileiro subiram 45% em setembro

A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) mostrou em setembro o maior volume de captações do ano, de R$ 57,1 bilhões, representando um aumento de 45% frente a agosto. No trimestre, atingiram R$ 136,5 bilhões, com as debêntures somando R$ 63,8 bilhões, sendo que 40 operações partiram de R$ 1 bilhão.

O vice-presidente da associação, José Eduardo Laloni, afirmou que, para muitas empresas, têm feito mais sentido o uso do mercado local atualmente, “que inclusive tem oferecido prazos mais longos, algumas vezes até superiores ao mercado internacional”.













Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 13/10/23, às 15h51.

