Ambiente para ofertas em Bolsa será melhor em 2025, diz diretor do Bradesco BBI

Ainda que o juro no Brasil esteja em trajetória de alta, o movimento de queda da taxa básica nos Estados Unidos, já iniciado, deve fazer com o ambiente em bolsa no próximo ano fique melhor do que em 2024, avalia do diretor do Bradesco BBI, Felipe Thut. Para ele, o mercado de ações brasileiro deverá se beneficiar do fluxo de investidores norte-americanos para países emergentes e que, potencialmente, se tornarão o principal ator das ofertas que venham a ser feitas. “Vamos depender mais do investidor estrangeiro”, afirma Thut em conversa com o Broadcast.

Em 2024, o volume de operações em bolsa decepcionou, caindo para R$ 21,8 bilhões até agosto, sendo que R$ 14,7 bilhões correspondem a operação que privatizou a Sabesp, conforme dados da Anbima. No mesmo período do ano passado, pouco mais de R$ 23 bilhões foram lançadas em ofertas. O mercado não registra uma oferta inicial de ações (IPO) na sigla em inglês há mais de três anos, o mais longo período de seca em 25 anos.

Estrangeiro será peça-chave para retomada dos IPOs

PUBLICIDADE Para Thut, no caso específico das ofertas que envolvem empresas estreantes será essencialmente o estrangeiro a peça-chave, como aconteceu no boom dos IPOs (ofertas iniciais de ações) entre 2007 e 2008. “Os fundos locais de ações e multimercados tiveram muitos resgates desde 2021, com investidores migrando para a renda fixa, e eu não vejo nenhum gatilho que traga esses recursos de volta de forma acelerada no ano que vem”, diz. Thut lembra que o ciclo de corte de juro nos Estados Unidos começou agora e deve acontecer com mais segurança no ano que vem, trazendo recursos dos Estados Unidos para emergentes. “Existe uma discussão, que é válida, sobre o quanto o Brasil vai se beneficiar desse fluxo, mas que vai acontecer é indiscutível”, afirma. Mas de toda a forma, Thut defende que o cenário para 2025 é “sem dúvida” mais favorável para um IPO, porque há no horizonte a perspectiva de ingresso do estrangeiro. “Eu acho que esse é o lado positivo, que eu realmente acredito”, afirma.

