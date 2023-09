Americanas vai pegar mais R$ 500 milhões de empréstimo em outubro

Impasses na redação do plano de recuperação e demora na reapresentação de números auditados levaram a empresa a acessar outra parcela de recursos para manter operações Foto: TABA BENEDICTO / ESTADAO CONTEUDO

Com os impasses na redação do Plano de Recuperação Judicial e a demora na reapresentação dos números auditados da Americanas, a empresa terá de acessar mais uma parcela do DIP (“debtor in possession”, na sigla em inglês , empréstimo específico para financiar empresas em recuperação judicial). A varejista, segundo apurou a Coluna, está programada para pegar mais R$ 500 milhões desse montante no início de outubro.

Ao todo, o trio de acionistas de referência da empresa - Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira - garantiu R$ 2 bilhões nessa modalidade de crédito para manter a operação da Americanas funcionando. Até agora, porém, a empresa só tinha usado metade do valor e, caso a negociação fosse finalizada até setembro, não seria necessário lançar mão de mais uma parcela do dinheiro.

Ocorre, porém, que o novo prazo para a divulgação dos números auditados da companhia referentes a 2021 e 2022 vence no dia 31 de outubro. Sem esses dados, os credores se recusam a assinar um acordo. Além disso, o plano em si ainda passa por ajustes, com um ponto crítico nos créditos-fiança, ainda sem consenso. Assim, para manter a operação de varejo segura, será necessário colocar mais um quarto do valor disponibilizado para dentro do caixa. Sobram ainda R$ 500 milhões, que a empresa só pensa em usar caso a falta de um acordo se estenda para além do primeiro trimestre de 2024.

