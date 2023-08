Anatel deixa porta aberta para discutir aprovação de acordo entre Winity e Telefônica

Associações que representam provedores de internet e empresas de infraestrutura de telecomunicações são contra o acordo porque prejudicaria a competição no setor Foto: PABLO VALADARES/AE

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) decidiu adiar a votação do processo de anuência prévia ao acordo de compartilhamento de frequências de rede entre a Winity e a Telefônica Brasil (dona da Vivo) por duas semanas, passando de 18 de agosto para 1º de setembro, às 15 horas.

O Broadcast apurou que o relator do processo, Alexandre Freire, apresentou o seu voto na quarta-feira, 16, manifestando-se a favor da concessão de anuência à operação, mas desde que acompanhada de contrapartidas para evitar a concentração de mercado.

A alteração na data da reunião extraordinária do conselho ocorreu de modo consensual, devido à complexidade do tema e à falta de um entendimento entre os membros do colegiado. Há, por exemplo, dúvidas sobre a eficácia desses remédios.

Porta aberta para eventual acordo corresponde a mudança de postura

Ainda assim, o encontro deixou a porta aberta para se discutir uma eventual aprovação do negócio, o que já representa uma mudança de postura. Meses atrás, os membros do colegiado tendiam pela rejeição do acordo, acatando os pareceres contrários emitidos tanto pela área técnica quanto jurídica da Anatel. Agora, há um pouco mais de disposição em entender os pontos do relator e amadurecer a ideia de uma eventual aprovação, mas sem se comprometer com isso. Em suma: está em aberto.

“Foi um voto longo, complexo e que exige mais tempo para digerir”, contou, um dos participantes da reunião, reservadamente. “O conselheiro [Alexandre Freire] buscou construir uma solução”, emendou essa fonte.

“As posições ainda estão relativamente distantes entre os conselheiros, mas com boa perspectiva de convergência. Esse prazo maior foi pedido pelo relator para que seja possível realizar uma aproximação de entendimento”, afirmou uma segunda fonte. Um terceiro conselheiro disse o seguinte: “Tiveram muitos questionamentos e muita divergência, então pediram um adiamento da reunião para ter mais tempo de se discutir mais o assunto. Tem remédios que o relator coloca, mas que, na visão de alguns, não refrescam em nada”.

Solução negociada é inédita na Anatel

Ao assumir a relatoria, Freire decidiu dar uma segunda chance para as empresas produzirem uma nova versão do acordo, desta vez aderente às premissas do edital do último leilão da faixa de 700 mhz.

O relator ofereceu a oportunidade de uma “solução por autocomposição”, ou seja, uma tentativa de conciliação voluntária. Esse tipo de atuação é inédito na autarquia, o que aumenta as dúvidas em relação ao seu desfecho.

“As teles apresentaram propostas de ajustes, mas [a eventual concessão da anuência] pode ter ajustes definidos pela Anatel. O conselho não precisa acatar as propostas das empresas. A palavra final vai ser da Anatel”, disse, um dos membros do conselho diretor.

O que está em jogo

A Winity e a Telefônica revisaram o seu acordo de compartilhamento de frequências de redes para contornar os problemas já identificados pela agência reguladora, mas, mesmo após as alterações, o negócio ainda carrega controvérsias. A Winity, empresa de infraestrutura de telecomunicações criada pelo Pátria, e a Telefônica Brasil, dona da Vivo, fizeram acordo, em 2022, para compartilhar lotes da faixa de 700 Mhz em 1,1 mil cidades pelo prazo de 20 anos. O negócio entrou na mira da Anatel porque o edital do último leilão das faixas impedia as grandes teles - Vivo, TIM e Claro - de disputarem a faixa de 700 Mhz, que serve para o 4G e 5G, justamente porque elas já detêm lotes nesse segmento. O objetivo da agência regulatória foi evitar mais concentração de mercado e estimular novos entrantes.

Associações que representam provedores de internet e empresas de infraestrutura de telecomunicações - NEO, Telcomp e Abrintel - se manifestaram contra a concessão de anuência ao acordo. Na sua visão, o acordo atrapalha a competição ao direcionar o uso da faixa para a Vivo. Entre as alegações das entidades está justamente a de que a operação não respeita os princípios da concorrência justa e da política pública de fomento à competição no segmento móvel.

A participação da Telefônica chegou a ser apontada como uma fraude, de acordo com parecer feito pelo jurista Floriano Azevedo Marques, a pedido da NEO. O parecer apontou que “os contratos serviriam de meio para que a Telefônica acessasse objeto licitatório para o qual ela não satisfaz as condições necessárias, podendo implicar fraude a requisito licitatório”. Também apontou que “a celebração do acordo (...) permitiria a concentração de espectro, o que a Anatel quis evitar”.

Winity e Telefônica negam fraude

A Winity e Telefônica rechaçam as manifestações das associações e o parecer jurídico, afirmando que essas posições “têm uma grande quantidade de erros, além de utilizarem fatos incompletos, informações improcedentes, premissas equivocadas”.

As partes alegam que “o parecer defende uma falsa reserva de mercado que não estava prevista no edital das faixas”. As operadoras argumentam que a faixa de 700 Mhz estava destinada a novos entrantes em um primeiro momento, mas sem impedimento para que outros agentes viessem a acessar qualquer parcela da faixa por meio de relações de acordos comerciais de atacado. “Nunca existiu no edital do 5G, ou fora dele, uma pretensão de reservar o uso de tal faixa apenas a novos entrantes, nem mesmo no âmbito restrito da própria licitação, muito menos para além dela.”

Winity e Telefônica também disseram que não houve intenção de burlar o edital e que o acordo entre elas é posterior ao encerramento da licitação. Esse comentário das duas empresas busca afastar as suspeitas de que as empresas teriam se unido antes mesmo da licitação.





