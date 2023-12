Anatel vai revisar veto à transferência de controle na Surf Telecom para a Plintron

Transferência de controle estará na pauta da próxima reunião do conselho da Anatel, marcada para 12 de dezembro. Foto: Pablo Valadares/Agência Estado

O conselho diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) vai reavaliar o veto à transferência de controle da Surf Telecom para a multinacional Plintron do Brasil. O tema foi incluído na pauta da próxima reunião do colegiado, que acontecerá dia 12 de dezembro, às 15 horas.

Em novembro, o conselho diretor da Anatel indeferiu, de forma unânime, o pedido de mudança no quadro societário da Surf, impedindo a Plintron de assumir o controle da empresa. O conselheiro Vicente Aquino foi o relator do caso no primeiro julgamento. No pedido de reconsideração, a relatoria foi para o conselheiro Alexandre Freire.

A troca de comando na Surf poderia implicar em “risco à prestação do serviço em virtude da constatação de afronta intencional e direta aos direitos dos usuários do serviço de telecomunicações e sua possível manutenção após a realização da operação societária”, descreveu o conselho em seu acórdão de novembro.

A Plintron pediu a reconsideração da decisão por entender que cumpriu todos os parâmetros necessários para receber a anuência, o que foi, inclusive, validado pela área técnica da própria agência reguladora. A negativa do conselho em casos de mudança de controle é inédita.

O pano de fundo dessa discussão é uma disputa societária que se arrasta há anos entre o fundador e presidente da Surf Telecom, Yon Moreira, e a sócia Plintron.

A Surf Telecom é a maior operadora virtual do País (MVMO, no jargão do mercado). Ou seja: ela presta o serviço de telefonia e internet a partir das redes de outras operadoras, no caso a TIM. Ao todo, tem cerca de 1 milhão de usuários de celular neste modelo.

Já a Plintron, multinacional de Cingapura, é uma das maiores operadoras de MVMOs no mundo, com cerca de 70 milhões de usuários em 30 países, como Estados Unidos, Índia, Colômbia e Áustria, entre outros. O Brasil é um País importante para o negócio devido ao grande potencial de crescimento.

A multinacional tornou-se sócia da Surf em 2016 por meio da filial Plintron do Brasil, ficando com uma fatia de 25% das ações preferenciais. O acordo previa investimentos e a possibilidade de converter as ações preferenciais em ordinárias, indo a 40% mais o direito de comprar fatia de 20% do fundador. Dessa forma, viria a ser a nova controladora, com 60%.

O problema foi que as partes se desentenderam, e o fundador se negou a permitir a conversão das ações. Isso virou alvo de arbitragem na Câmara de Comércio Brasil Canadá (CCBC), e a sentença foi pela autorização para conversão das ações - portanto, oposta à posição da Anatel.

No auge dos desentendimentos, a Plintron chegou a desligar a plataforma tecnológica que a Surf havia contratado para prestar o serviço móvel celular alegando falta de pagamento. Isso aconteceu em 2020 e gerou um apagão entre os usuários de celular do grupo que durou cerca de 26 horas. O fato foi determinante para a decisão da Anatel de indeferir o pedido de mudança no controle da Surf.

No seu recurso, a Plintron do Brasil argumenta que o desligamento do serviço foi feito pela empresa de prestação de serviços Plintron Mobility Solutions, com sede na Índia, na condição de fornecedora. Portanto, não caberia incluir uma disputa com fornecedor em um pedido de mudança de controle envolvendo sócios da empresa. “A discussão da interrupção do serviço não cabe dentro da análise de anuência”, disse uma fonte.

Outra reclamação diz respeito à confidencialidade do processo dentro da Anatel. Segundo a agência regulatória, isso aconteceu por se tratar de uma disputa privada, que foi tema de processo arbitral também sigiloso. A Plintron pediu remoção do sigilo.

