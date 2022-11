Aoop, de automação, planeja abrir operação no México e na Colômbia ano que vem

Publicidade

Aoop implementou mais de mil projetos de aceleração digital desde sua fundação em 2017 Foto: PIXABAY

Com planos de desembarcar no México no ano que vem e nos Estados Unidos em 2024, a Aoop Cloud Solutions, consultoria brasileira especializada em automação e aceleração de estratégias digitais, estuda captar investimentos para patrocinar essa expansão internacional e possíveis aquisições. A empresa prevê faturar R$ 64 milhões em 2022, 70% acima do ano anterior.

Já em 2023, a empresa espera atender clientes no México e na Colômbia, assim como no Chile, Peru e Argentina. No ano seguinte, a expectativa é que a expansão para os Estados Unidos comece por meio de uma fábrica de softwares low code, ou seja, que demandam poucos códigos e, consequentemente, menos custos e tempo de desenvolvimento.

Consultoria tem entre clientes Bradesco, Ambev e Raízen

O conceito de pouco ou nenhum código somado ao uso da nuvem e software as a service (SaaS) são os principais diferenciais da plataforma de automação da consultoria. Com prioridade no B2B, a Aoop implementou acima de mil projetos de aceleração digital desde sua fundação em 2017. Foram mais de 150 empresas brasileiras de segmentos variados atendidas, como Bradesco, Saúde Petrobras (plano de saúde da estatal), Ambev, O Boticário, BRF e Raízen.

Empresas de segurança da informação são alvo da Aoop

Nos planos da Aoop para os próximos cinco anos, aparecem também possíveis aquisições. A prioridade inicial são empresas de menor porte especializadas em segurança da informação que tenham sinergia com o modelo de negócios da consultoria.

