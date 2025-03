Apesar de prejuízo, fluxo de caixa da Petrobras soma R$ 204 bi e bate Vale

O valor supera o de outras gigantes brasileiras no mesmo exercício, sendo quatro vezes maior que o da mineradora Vale (R$ 50 bilhões), mais de sete vezes maior que o da Ambev (R$ 26 bilhões) e cerca de 10 vezes maior que JBS (21 bilhões) e Suzano (R$ 20 bilhões).

A Petrobras surpreendeu o mercado financeiro na semana passada ao divulgar um prejuízo de R$ 17 bilhões no último trimestre de 2024, enquanto analistas previam lucro do mesmo montante. O resultado impactou o lucro do ano, que ficou 70,6% abaixo do obtido em 2023, em R$ 36,6 bilhões.