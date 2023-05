Após acumular R$ 1 bi em receita, Solarprime aposta em diversificação para crescer

ARQUIVO 13/02/2015 ECONOMIA Geração distribuída de energia solar. CREDITO DIVULGAÇÃO Foto: undefined / DIV





Após se tornar uma das principais empresas de energia solar distribuída do País e alcançar um faturamento acumulado de R$ 1 bilhão em cinco anos, a Solarprime se prepara para novos tempos no segmento de geração distribuída. Diante das mudanças nas regras estabelecidas a partir do marco regulatório setorial e atenta à evolução tecnológica e ao avanço do processo global de transição energética, a empresa decidiu apostar em soluções de geração híbridas e off grid. Também busca diversificar portfólio, com o fornecimento de carregadores de veículos elétricos e outros equipamentos de automação.

“Estamos migrando de uma empresa que instala solução nos telhados para uma que vai dar soluções de energia limpa, então estamos trazendo novos produtos de vanguarda: inversores híbridos, que permitem que o cliente não precise ficar ligado totalmente nas concessionárias, e os off grids, que dão independência total”, disse o diretor presidente da empresa, Mário Campo Grande, em entrevista ao Broadcast Energia.

Ele salientou que esse tipo de solução já vem dominando a expansão do segmento no mercado externo. “É uma solução de energia sem depender de regulatório, que é o que atrapalha a vida de qualquer consumidor no País, haja vista a confusão com as últimas leis que regularam a taxação do sol”, acrescentou o executivo, referindo-se à regulação setorial que alterou o modelo de cobrança pelo uso da rede de distribuição, provocando um aumento no prazo de retorno de boa parte dos sistemas de geração distribuída, o que desagradou muitos investidores no segmento.

Tanto os sistemas off grid quanto os sistemas híbridos utilizam baterias, possibilitando melhor gestão no uso da energia gerada pelos painéis fotovoltaicos. Nos sistemas híbridos, por exemplo, o consumidor pode ao mesmo tempo armazenar energia solar não utilizada durante o dia, para utilização à noite, ou ainda combinar como o armazenamento de energia da rede da distribuidora, em momentos de menor preço, para uso no horário de ponta.

“As baterias estão chegando com tecnologia menos custosa do que dois anos atrás”, disse Campo Grande. Segundo ele, atualmente o prazo de retorno de um sistema fotovoltaico é de quatro a cinco anos, mesmo considerando as novas regras. Com baterias, o prazo dobra, mas a expectativa é de que em um ano o aumento será de 50%, seguindo a trajetória de queda nos anos sucessivos.

Continua após a publicidade

Campo Grande também citou a perspectiva de quem num futuro, o produtor de geração distribuída também possa comercializar energia no mercado livre, o que resultaria em mais um impulsionador para os sistemas híbridos. Segundo ele, isso pode ser viável em dois anos, a depender da regulação.

Empresa também quer atender mercado de veículos elétricos

Além de propiciar uma melhor gestão da produção e consumo de energia, alguns modelos de inversores híbridos já trazem como funcionalidade adicional o carregador de veículo elétrico. Por isso, a Solarprime já acertou uma parceria para também atuar na distribuição desses carregadores e não descarta atuar diretamente com veículos elétricos.

Adicionalmente, Raphael Brito, sócio fundador da Solarprime, afirmou que os inversores mais modernos possuem novas funcionalidades que caminham para ser um hotspot da unidade de consumo. Por isso, a empresa já vislumbra passar a oferecer serviços agregados de automação e internet das coisas em um futuro próximo. “Aí as opções estão infinitas, e é isso que a Solarprime quer fazer, não quer simplesmente ser o fornecedor fotovoltaico”.

Expansão

Atualmente, a Solarprime contabiliza 20 mil instalações de geração distribuída “ongrid”, somando 180 megawatts (MW) instalados, respondendo por cerca de 1,1% do mercado, que tem mais de 30 mil concorrentes. A empresa atua desde 2016 por meio de franquias, e no ano passado chegou a 470 unidades, espalhadas em 26 Estados do Brasil, somando um faturamento de R$ 300 milhões. Para este ano, Brito prevê um faturamento de R$ 360 milhões.

A expectativa é instalar cerca de 80 MW no ano, dos quais 50% são projetos já em estoque. Após as mudanças das regras de tarifação dos sistemas de geração distribuída, a Solarprime está trabalhando neste ano em projetos maiores, com potência superito a 300 kW, que obtiveram protocolo de solicitação de acesso à rede de distribuição antes de 6 de janeiro de 2023, garantindo, assim, acesso a melhores condições tarifárias.

Continua após a publicidade

Segundo os executivos, enquanto no ano passado houve um maior volume de potência instalada a partir de pequenos sistemas, de 75 KW ou menos, neste ano a tendência é que se observe o inverso. No entanto, Campo Grande disse acreditar que a partir do ano que vem a tendência é de retorno da demanda mais pujante por parte de sistemas menores, para atender clientes residenciais.

“São sistemas acessíveis se tiver um bom financiamento, e quando a Selic voltar a um dígito, como era no passado, a conta de energia passa a ficar mais cara do que o financiamento do sistema”, disse. Brito admitiu que a corrida por garantir sistema sob as antigas regras acabou provocando uma antecipação de vendas e o setor viveu nos primeiros meses de 2023 um “engasgo”.

Ele considera, porém, que o mercado já começa a superar deste momento. “Esses quatro primeiros meses de arrefecimento estão sendo saudáveis para o setor, porque os paraquedistas não vão sobreviver, vão ficar menos distribuidores, os mais competentes; menos instaladores, os mais competentes”, acrescentou Campo Grande.

Os executivos afastaram a possibilidade de o grupo atuar como consolidador, adquirindo concorrentes em crise por causa da ressaca no mercado, por considerar que haveria riscos relacionados a passivos. Mas sinalizaram a possibilidade de integradores “órfãos” se tornarem franqueados da empresa. Brito sinalizou maior interesse em parcerias, que propiciem novas possibilidades de crescimento, como potenciais acordos com startups de tecnologias ou comercializadoras de energia.