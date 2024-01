Após Americanas, risco de recuperação judicial da Gol acende a lanterna em Davos

A preocupação com o tema é, porém, menor do que com a Americanas, que veio à tona exatamente nesta época, no ano passado, e depois se transformou em um dos maiores casos de recuperação judicial do País.

O que dá mais tranquilidade em relação à Gol é o fato de a exposição dos bancos brasileiros não ser tão elevada, disseram dois banqueiros, na condição de anonimato. “É um setor muito complexo e volátil, de capital intensivo, tem a questão dos combustíveis. São riscos elevados, por isso, sempre preferimos ter baixa exposição”, justificou um deles.

De acordo com outro banqueiro, a dívida da Gol é mais centrada em bônus emitidos no mercado internacional e também local via debêntures. O endividamento da Gol somava R$ 20,3 bilhões no término de setembro, com R$ 3 bilhões com vencimento previsto em um ano.

Nos último dias, os títulos da companhia aérea emitidos no exterior têm sido penalizados em meio ao temor do pedido de recuperação judicial nos EUA. Desde o início da semana, já desabaram 40%.