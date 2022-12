Após aporte de R$ 1 bi do governo paulista, Desenvolve SP quer crescer 30%

Hoje, 85% dos empréstimos da Desenvolve SP são destinados a empresas, e 12%, a municípios Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO

O governo de São Paulo fez um aporte de R$ 1 bilhão na Desenvolve SP, agência de fomento estadual, neste mês de dezembro. Com a capitalização, o patrimônio do banco chegou a R$ 3,3 bilhões, o que deve servir de motor para o aumento de 30% na carteira de crédito no ano que vem, e abrir portas para ampliar as linhas disponíveis junto a organismos multilaterais. Um deles, a Corporação Andina de Fomento (CAF), acaba de dobrar de US$ 50 milhões para US$ 100 milhões a linha disponível para a instituição paulista.

O Desenvolve utiliza os recursos da CAF para financiar projetos de melhoria de produtividade e inovação em micro, pequenas e médias empresas e também em municípios. Até agora, os desembolsos já foram destinados a 43 cidades e a 102 empresas. O acordo entre as duas instituições foi firmado em 2019.

Agência fechou nova captação com BID este ano

Neste ano, a agência paulista também fechou nova captação com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), de US$ 110 milhões, que terá como destino projetos de infraestrutura sustentável, como os de produção de energia solar. Segundo a CEO da Desenvolve SP, Gabriela Chiste, a capitalização feita pelo governo do Estado ajuda a ampliar as linhas disponíveis nos órgãos multilaterais, ao tornar mais robusto o capital do banco de fomento.

Banco espera que municípios ganhem espaço em sua carteira

A carteira de crédito do Desenvolve caminha para fechar o ano em R$ 2,3 bilhões, e o objetivo é aumentar o volume concedido em 30% no ano que vem. Hoje, 85% dos empréstimos são destinados a empresas, e 12%, a municípios. As duas vertentes devem crescer em 2023, mas o banco espera que os projetos das cidades ganhem espaço na composição da carteira.

Segundo Chiste, os estudos com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) devem garantir mais uma linha de ao menos US$ 10 milhões, voltada à inclusão produtiva de mulheres. Outra, em estudo com o alemão KFW, priorizará a mobilidade urbana alimentada por energia elétrica, ainda sem valores definidos. As duas linhas devem ficar disponíveis no ano que vem.





