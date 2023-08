Após aquisição, Platinum Log projeta dobrar receita para R$ 200 milhões

A Platinum Log faz a logística de companhias como Magalu, Grand Cru e Mobly Foto: FELIPE RAU / ESTADÃO CONTEÚDO

A Platinum Log - que faz a logística de companhias como Magalu, Grand Cru e Mobly - projeta dobrar de tamanho em 2023. Com a consolidação da compra da Enivix, a empresa vai encerrar 2023 com mais de R$ 200 milhões de faturamento, o dobro do ano passado, segundo Gustavo Steglich, fundador da Platinum Log.

Há nove meses, a Platinum comprou a Enivix por R$ 25 milhões e, com isso, passou a contar com um total de 11 centros de distribuição e 700 colaboradores. Os centros de distribuição ficam nos Estados de São Paulo (Guarulhos - I e II, Barueri, Osasco), Espírito Santo (Serra I, II e III), Santa Catarina (Itajaí, Navegantes), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro) e Minas Gerais (Extrema).

Agora unificadas sob uma marca, as duas empresas projetam a movimentação de R$ 32 bilhões em produtos anualmente. A companhia administra o volume de 2 milhões de pedidos por mês em serviços de logística para e-commerce, o chamado fulfillment, e outros B2B (entre empresas) e B2C (de empresa para consumidor).





