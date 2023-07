Após autorização para EQI, assessorias aguardam migração para corretora neste ano

Diversas assessorias de investimentos ligadas à XP aguardam aprovação do Banco Central para virarem corretoras Foto: DIDA SAMPAIO / ESTADAO

Após a confirmação do Banco Central (BC) para que a EQI Investimentos opere como corretora, outros escritórios que entraram com pedido semelhante ampliaram a expectativa para receber a autorização. A assessoria EQI, ligada ao BTG Pactual foi o primeiro, mas casas conveniadas à XP que estão na fila esperam o aval do regulador ainda em 2023.

Anúncios da migração de assessoria para corretora pipocaram há cerca de dois anos. As empresas com estrutura maior tinham motivações comerciais, como a ampliação da oferta de produtos e serviços aos seus clientes, e também pontos jurídicos, como o estabelecimento de um arcabouço para estabelecer diferentes verticais na empresa. O contexto, porém, era anterior à nova regulamentação para os assessores de investimento. As regras, vigentes desde o mês passado, agora permitem a entrada de sócios-investidores. E algumas das limitações que as postulantes à corretora são resolvidas.

Nos escritórios Faros e Messem, que anunciaram fusão em abril, o planejamento é para que em outubro a autorização esteja publicada no Diário Oficial. O BC está atualmente na etapa de inspeção pré-operacional na empresa, de acordo com o sócio-diretor da Faros Samy Botsman. Enquanto se preparam para atuar como corretora e estruturam as sinergias das duas assessorias, um evento com os 800 colaboradores foi realizado na última semana. “Tão logo tenhamos a corretora operacional, a fusão irá ajudar a potencializar negócios das empresas de assessoria de investimentos”, afirma Botsman.

Faros deu entrada entrada com pedido de mudança em junho de 2021

O processo, em avaliação pelo BC, é o que a Faros deu entrada em junho de 2021. A integração de fato será através de uma holding não financeira. Nesta estrutura, a XP terá 42% da sociedade. As marcas Faros e Messem serão mantidas e o branding da nova empresa está sendo construído. Atualmente, os dois escritórios somam R$ 65 bilhões sob assessoria. O objetivo é chegar ao fim de 2024 - já com a corretora operando - com R$ 100 bilhões.

A Monte Bravo recebeu autorização para a constituição da corretora no início deste ano. Parte da documentação, os chamados atos constitutivos, foram aprovados em junho. “Nossa expectativa é, em breve, iniciar a inspeção pré-operacional do Banco Central, uma das últimas etapas até a obtenção da aprovação da autorização de funcionamento”, afirma o presidente-executivo, Pier Mattei. O escritório trabalha com a possibilidade de ter a corretora operacional ainda em 2023 - embora a definição não esteja em suas mãos. Com R$ 34 bilhões sob assessoria, a Monte Bravo estima alcançar R$ 60 bilhões no fim do ano que vem.

Também com as fichas depositadas na aprovação final ainda em 2023 está a Blue3 Investimentos. “Faz um tempo que não cabemos na roupa de agente autônomo e, por isso, nos preparamos nos últimos anos para a nova realidade”, diz o presidente, Wagner Vieira. O escritório vendeu 49% do capital à XP em dezembro de 2021. Para seguir com o pedido de virar corretora, portanto, precisou de aval da Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que veio em 2022. Agora, o processo está em fase final junto ao BC.

Nomos espera concluir trâmites até o fim de 2023

A Nomos Investimentos, fusão entre os escritórios BRA, BS e R5, e criada em fevereiro, já está com o CNPJ da Nomos CTVM e realizou o aporte de capital necessário para a aprovação. A assessoria também projeta a conclusão de todos os trâmites até o fim de 2023. Enquanto isso, a casa segue a investir em várias linhas, como tecnologia, segurança da informação, operações, e compliance, diz o presidente-executivo, Rodrigo Imperatriz.

