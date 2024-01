Após aval do Cade, compra da Credz pela DM vai para acertos finais e BC

O sinal verde do Cade veio no dia 16, publicado no Diário Oficial no dia seguinte. A aprovação foi “sem restrições”, o que abriu o caminho para a fase seguinte. Segundo fontes, todos os envolvidos já concordaram com os termos e condições da transação. A expectativa é que no primeiro trimestre o negócio possa ser concluído.

Em paralelo ao processo, a DM está conduzindo a auditoria dos negócios da Credz, com apoio de empresas especializadas. Com a aquisição da Credz, a DM vai se transformar na maior administradora independente de cartões do Brasil, com mais de 3,5 milhões de plásticos de lojas.

Venda foi solução para endividamento da administradora

A venda da Credz foi a solução encontrada para a empresa de cartões que, endividada, deixou de pagar em setembro uma dívida com o BV, o que desencadeou uma onda de preocupação dos demais credores e dos participantes do mercado. Em seguida, os detentores de debêntures decretaram o vencimento antecipado dos títulos e, depois, a execução das dívidas, o que foi feito também pelos bancos. Os sócios da Credz conseguiram arquitetar um acordo com os credores no final de 2023, com a assessoria financeira da Golden Capital Partners.

Para concretizar a venda da Credz, os credores aceitaram a conversão de 70% de sua dívida, que vai para uma sub-holding, que por sua vez vai receber os lucros da operação por dez anos. Estes credores terão um porcentual desse lucro neste período.