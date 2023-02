Após captar US$ 150 mi, inDrive quer ficar entre 5 apps de mobilidade mais usados no País

Meta da inDrive é expandir o serviço para mais de 200 municípios este ano Foto: Alex Silva/Estadão Conteúdo

Concorrente da Uber, a inDrive mira uma posição entre os cinco aplicativos de mobilidade mais usados no Brasil, após levantar mais US$ 150 milhões em uma nova rodada de investimento nos Estados Unidos. Os recursos serão direcionados, principalmente, a ações de marketing, incluindo tanto a captação quanto a retenção de usuários, sendo o Brasil um dos focos da expansão da plataforma.

Além da líder desse mercado Uber, estão na dianteira 99, Moovit, Waze e Google Maps, conforme ranking feito pela empresa de monitoramento de mercado Hibou. Hoje na oitava colocação, o aplicativo da inDrive também precisa superar outros dois – Cittamobi e Cadê o Ônibus – para chegar a esse grupo.

A expectativa é que a plataforma se torne mais conhecida pelos brasileiros a partir de agora, já que deve vir para cá parte dos US$ 150 milhões levantados com o fundo de venture capital General Catalyst, o mesmo que dois anos atrás participou de uma rodada de investimento que transformou a companhia de Mountain View, na Califórnia, em um unicórnio – isto é, uma empresa avaliada em mais de US$ 1 bilhão.

A meta é chegar neste ano a mais 113 cidades brasileiras, expandindo o serviço para mais de 200 municípios, e aumentar a base de usuários em 25%. Hoje, o aplicativo faz uma média de 200 viagens por minuto. Quer elevar esse número para 250 viagens a cada 60 segundos até o fim deste ano.

Além do transporte individual de passageiros, o aplicativo da inDrive oferece serviços de entrega e transporte de carga. A plataforma também faz a ponte entre consumidores e profissionais liberais que realizam serviços diversos, como, por exemplo, consertos domésticos e passeios com cachorros.

