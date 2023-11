Após equacionar dívida, Metalfrio diz estar pronta para crescer

Companhia tem 3 mil funcionários e está presente em mais de 90 mercados Foto: Metalfrio/Divulgação

Uma das maiores fabricantes de refrigeradores comerciais do mundo, com cerca de 15% de participação do mercado global, a Metalfrio deve conseguir praticamente zerar seu endividamento, num período em que os juros continuam altos. Equacionadas as dívidas, a empresa que faturou R$ 2 bilhões anuais, nos últimos dois anos, prepara-se para novos voos.

“A Metalfrio vai passar por novo momento no qual temos todas as oportunidades de crescimento à frente”, afirma Marcelo Faria de Lima, presidente do conselho da Metalfrio. “Essa nova estrutura de capital nos permitirá continuar a avançar nos próximos anos.”

Na sexta-feira, 24, a empresa comunicou ao mercado que o conselho aceitou a proposta da gestora WNT – dona de 80% da dívida financeira da Metalfrio Brasil – de transformar o endividamento em ações. O movimento representará aumento no capital da empresa em até R$ 774 milhões e a avalia em R$ 1,4 bilhão antes do investimento. Após a entrada dos recursos, o valor da companhia foi avaliado em R$ 2,2 bilhões.

Negócio precisa ser aprovado em assembleia de acionistas

O próximo passo é a aprovação da proposta em assembleia de acionistas, marcada para 18 de dezembro. A indicação é que mais de 95% apoiam a proposta. Os credores que não tiverem suas dívidas convertidas em ações devem receber seus recursos em três anos, com remuneração de CDI mais juros de 1,43% ao ano.

Criada em 1960 para produzir componentes de sistemas de refrigeração, a Metalfrio passou a atender à demanda de fabricantes de bebidas e sorvetes, com a venda, locação e prestação de serviços ligada a refrigeradores comerciais. Nos início dos anos 90, ela foi vendida à alemã Bosch Siemens, e voltou a controladores brasileiros em 2004.

Com 3 mil funcionários, a companhia fez aquisições em países como Turquia, Rússia, EUA, México e Dinamarca e está presente em mais de 90 mercados. Com atuação forte nos países próximos ao conflito entre Rússia e Ucrânia, viu a receita cair 2,7% no ano passado. Este ano, porém, as receitas globais aumentaram 14% até o terceiro trimestre.





