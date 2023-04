Após fusão, Desperta Energia cria comercializadora

A Desperta Energia, empresa focada em soluções de energia com atuação no mercado de geração distribuída, está em processo de criação de uma comercializadora. O negócio foca em clientes que já podem migrar para o mercado livre de energia, uma vez que são atendidos em alta tensão, mas que têm perfil de consumo mais parecido com os consumidores atendidos pelas distribuidoras, em baixa tensão.

O diretor executivo da Desperta Energia, Marciliano Freitas, disse que a ideia da comercializadora surgiu da identificação de consumidores que se interessaram por produtos de geração distribuída, mas que, sem saber, pertencem ao grupo que já pode migrar para o mercado livre de energia, no qual podem escolher seu fornecedor de energia elétrica e negociar preços.

“Quem consome mais na baixa tensão está muito parecido ou é exatamente igual a quem consome menos na alta tensão. É só por isso que a gente está querendo uma comercializadora na alta tensão, mas o foco são os menores consumidores”, afirmou.

Freitas é também diretor e membro do conselho da Mutual S.A., holding cuja subsidiária - que atua com financiamento a painéis solares - fundiu-se com a Desperta Energia, mantendo o nome da segunda empresa. A Mutual manteve o controle da empresa após a fusão, concluída em janeiro.

Empresa vê espaço para crescimento da geração distribuída

Segundo ele, a comercializadora é uma “formalidade”, já que o “crescimento [da companhia] é independente da abertura do mercado de baixa tensão para o mercado livre”, que ainda não tem data firme para acontecer. A empresa vê espaço para o crescimento de geração distribuída (GD), com produtos para atender diferentes necessidades dos clientes nos próximos anos e pretende investir, ao todo, R$ 150 milhões até o fim de 2024.

Nesse contexto, a Desperta aposta na possibilidade de gestão dos créditos de energia dos consumidores que implantarem painéis solares para geração de energia para consumo próprio, mas que não utilizarão todo o volume produzido.

“Existe a possibilidade adicional - que não é para todos os clientes - mas para aqueles que têm condições físicas de instalação de painéis solares para gerar energia em excesso e, portanto, contribuir para geração de crédito. Em vez de você produzir energia apenas para o seu consumo, você produzir energia em excesso para o sistema”, acrescentou.

Painéis de energia solar no interior de São Paulo; modalidade avança no País Foto: Dayse Maria/Estadão

Viabilidade financeira de projetos de GD

O fundador e diretor de desenvolvimento de negócios da Desperta Energia, Rodrigo Maciel, disse que a iniciativa é uma das frentes que se viabiliza financeiramente para projetos em geração distribuída diante das novas regras para o segmento, que entraram em vigor este ano.

Maciel afirmou ainda que um dos focos da empresa é a expansão de suas atividades para outros Estados. Hoje, a Desperta atua no Rio de Janeiro, interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais e está negociando contratos para, no segundo semestre, ter operações também no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Bahia, Piauí e Ceará. Em 2022, negociou 2,3 megawatts (MW) em sistemas de geração distribuída.

