Após gastos com consolidação, setor de saúde entra na fila de reestruturações

As empresas de saúde entraram na fila das que estão sendo empurradas para reorganizar sua estrutura financeira, diante do ambiente de alta persistente do juro e fechamento dos mercados de capitais. Hapvida e Dasa, protagonistas de pesados movimentos de consolidação nos últimos anos, já anunciaram a possibilidade de aumento de capital para diminuírem a pressão financeira em seus negócios.

A Hapvida assustou o mercado no mês passado ao anunciar seu balanço do quarto trimestre com prejuízo de R$ 317 milhões, mas sobretudo um aumento na sinistralidade - descompasso entre o uso dos serviços e o valor pago.

A Dasa divulgará o balanço do último trimestre do ano passado no dia 28 de março. No terceiro trimestre, sua dívida líquida disparou 150% para R$ 7,8 bilhões e houve prejuízo líquido de R$ 98 milhões.

Lista ainda deve crescer, segundo especialistas

Provavelmente, elas não serão as únicas a se movimentar para melhorar o perfil de passivos e estrutura de capital, de acordo com especialistas ouvidos pelo Broadcast. No atual ambiente de escassez de crédito, soluções passam também por consolidação ou venda de parte de seus negócios.

A sócia da butique de M&A Setter, Judith Varandas, afirma que as empresas de saúde estão se deparando com dois fatores que impactam o fluxo de caixa: aumento nos custos de mão de obra e insumos acima da inflação e alta sinistralidade - especialmente em se tratando de modelo verticalizado, como é o caso de Hapvida, Intermédica e Rede D’Or.

Gonzalo Grillo, sócio-diretor da área de saúde da Alvarez & Marsal (A&M), diz que a maioria das empresas do segmento tem obtido resultado operacional menor, com menos rentabilidade do que o desejado e planejado, inclusive nas empresas adquiridas nos últimos anos para consolidar o setor. “As aquisições foram feitas com múltiplos muito elevados”, diz. “Os ativos adquiridos não produzem retorno esperado.”

Segundo Grillo, ao mesmo tempo, poucas carregam endividamento a um custo médio inferior a 15%, que ele considera relevante. Em contrapartida, o cenário atual para o setor faz com a maior parte dos projetos nos quais investiram não tenham retorno de 15%. “É uma tormenta perfeita: menos rentáveis, com dívidas mais caras e baixo acesso ao capital que está restrito”, acrescenta.

Injeção de recursos e venda de ativos podem ser opção

Varandas, da Setter, diz ainda que alguns caminhos para essas empresas são injeção de recursos, naquelas em que os sócios estão mais capitalizados e acreditam no negócio, já que tomar crédito não é opção. Ela cita ainda venda de ativos, como uma carteira de vidas, ou laboratórios e hospitais, que são alvos de interesse do setor de saúde. ”Veremos momentos de cintos apertados”, afirma. Para ela, o cenário macroeconômico adverso no Brasil e no mundo pode prejudicar o interesse de estrangeiros.

