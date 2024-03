Após quatro anos do início da pandemia, 85% das empresas adotam modelo híbrido

A maior parte das empresas que adotam o regime híbrido exige a presença dos funcionários no escritório três dias por semana, seguido por aquelas com dois dias. Antes da pandemia, quando o regime era híbrido, significava predominantemente a liberação de apenas um dia de trabalho virtual. Apesar do avanço na flexibilização, o Brasil fica atrás do mundo no regime totalmente remoto, com 4,8% do total, ante 10% na América Latina como um todo e 24% na América do Norte.

Quando considerados outros países latinos, o trabalho híbrido na região fica em 70% do total. Tecnologia e telecomunicações eram os setores que já se moviam em direção ao trabalho flexível e hoje estão na ponta dos que oferecem a opção remota. Mas foi nos segmentos de consultoria e serviços profissionais, bem como bens de consumo, em que a régua se moveu com mais força de um ponto em que quase não havia a opção, no passado, para a adoção flexível hoje. Construção e indústria eram antes – e seguem ainda – na posição de mais rígidos em relação ao trabalho remoto.

Dados mostram ainda muita incerteza sobre o tema

Os dados mostram como há ainda incerteza em relação ao regime de trabalho nas empresas: um terço das companhias ouvidas na pesquisa disseram que o tema ainda está em aberto. Isso porque foram mapeados diversos desafios envolvendo a questão, desde o baixo comparecimento ao escritório nos dias presenciais, até a retenção de talentos.

A pesquisa da JLL ouviu 289 empresas de 13 países da América Latina no final de 2023. A maior parte das companhias que responderam tinha mais de 750 funcionários. As informações são um termômetro acerca das decisões de clientes sobre contratação de áreas de escritório.