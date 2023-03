Após ser vendida para Advent, NielsenIQ muda nome para NIQ

Empresa de pesquisas busca liderança em informação sobre consumo, virtual ou nas ruas Foto: Felipe Rau/Estadão

Pouco mais de um ano de a Nielsen ter sido vendida e o negócio dividido em dois, a empresa de pesquisas NielsenIQ mudou de nome para NIQ. A mudança ocorre no centenário de fundação da companhia e é descrita como uma “tentativa renovada de transformação da multinacional”.

Com a divisão do grupo, o fundo americano Advent International comprou a parte de pesquisas de consumo e de varejo por US$ 2,7 bilhões. Já um consórcio de fundos liderado pela Evergreen Coast Capital e pela Brookfield Business Partners assumiu o restante da empresa, em um negócio de US$ 16 bilhões, incluindo dívidas.

A ideia, com a mudança do nome, é tentar fazer com que a empresa seja reconhecida como líder global em “medição, informação e análise” sobre o consumo no varejo, seja o virtual, seja o das ruas.

