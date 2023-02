Após sucesso da Braskem e efeito Americanas, empresas devem captar lá fora

Petroquímica Braskem emitiu US$ 1 bilhão em bonds no exterior Foto: Braskem

A demanda de mais de US$ 6 bilhões, por parte de investidores estrangeiros, para a oferta de US$ 1 bilhão de títulos de dívida (bonds) da Braskem está levando algumas empresas a estudarem a possibilidade de seguir a petroquímica e captar recursos no exterior. O interesse cresceu especialmente depois de a suposta fraude contábil de R$ 20 bilhões da varejista Americanas provocar uma seca no mercado de crédito local. Executivos de bancos de investimento dizem haver uma “fila tímida” de companhias interessadas nesse movimento.

Custo é um dos atrativos para as operações

Um deles afirma haver duas empresas se preparando para acessar o mercado ainda em março, mas que não bateram o martelo. Um dos atrativos para essas operações é o custo. O responsável pelo mercado de dívida do Bank of America (BofA), Caio de Luca, diz que ele está inferior ao pico recente de outubro, quando o juro do Tesouro norte-americano atingiu a máxima.

A queda nesse custo de captação foi de mais de 1% em dólares. Segundo cálculo de De Luca, o prêmio de risco (que, somado ao juro do Treasury, compõe o preço dos bonds) caiu 27% no mesmo período para as empresas brasileiras, tendo como referência o contrato de proteção contra o risco de calote (CDS) do País. Em outubro, o índice estava em 312 pontos-base. Na sexta-feira (17) estava bem abaixo, a 227 pontos-base.

Brasil ficou ausente do mercado externo de dívida em janeiro

Continua após a publicidade

De Luca afirma ainda que, além disso, muitos fundos reduziram sua posição defensiva em caixa em janeiro e começaram a comprar ativos. Principal período de captação por empresas e países no mercado de dívida externo, janeiro registrou pouco mais de US$ 65 bilhões de dólares emitidos, com a América Latina representando próximo de 15% do total, mas nenhuma emissão do Brasil.

Além da ausência das empresas nacionais, muitos bonds venceram sem que houvesse novas ofertas. “Isso explica a razão pela qual a operação da Braskem foi bem-sucedida”, observa De Luca.

Outro motivo é que a emissão da petroquímica foi a primeira de uma companhia do Brasil desde abril, quando as empresas preferiram recomprar os papéis. Os investidores ficaram recebendo recursos e não conseguiram alocar em novas operações de Brasil.

Empresas enfrentam dificuldades no mercado doméstico

Segundo dados da Anbima, em 2022 as captações externas somaram apenas US$ 5,5 bilhões, valor que deve ser facilmente superado este ano. Segundo um executivo da Faria Lima, há procura por papel brasileiro lá fora e, em seu banco, já houve sondagens recentes para uma captação.

Com a Selic alta e os bancos segurando o crédito após o episódio da Americanas, as empresas estão tendo dificuldades de se financiar localmente. Mas nem todas terão sucesso no exterior. Companhias de menor risco e que já são conhecidas no mercado externo têm maior chance de emplacar operações lá fora, diz o diretor de um banco.

O BofA não participou da emissão de Braskem, mas De Luca diz que a petroquímica não pagou prêmio acima do valor ao qual outros bonds da companhia são negociados no mercado secundário. Normalmente, o investidor pede um prêmio para ficar com um novo papel de vencimento mais longo da mesma companhia, mas abrem mão quando existe muita demanda. “Do ponto de vista técnico esperamos novas operações e que continuem sendo bem-sucedidas em termos de custo, dada a perspectiva de alta demanda, conforme demonstrado por Braskem”, afirma.

Continua após a publicidade

Demanda por Braskem indicaria interesse por América Latina

Empresas interessadas em emitir agora no exterior precisam incluir nas informações aos investidores os dados do balanço do quarto trimestre. Por isso, o diretor de um banco diz que pode demorar mais um pouco para empresas que ainda não divulgaram seus resultados trimestrais acessarem o mercado externo. Segundo ele, a oferta da Braskem teve maior demanda nos Estados Unidos, mas também atraiu compradores de outras regiões, incluindo Europa, Ásia e Oriente Médio, o que confirma o interesse por papéis da América Latina.

Esta coluna foi publicada no Broadcast no dia 22/02/2023, às 13h33

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.