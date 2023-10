Após ‘tempestade’ da pandemia, hotéis engatam novo ciclo de bonança

Retomada do turismo e das viagens corporativas abriu espaço para que redes hoteleiras pudessem recompor tarifas Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

Passado o fantasma da pandemia, hotéis que sobreviveram à maior crise do setor já podem olhar para frente com uma dose mais segura de otimismo. A onda de fechamentos ficou no retrovisor, a retomada engatou e há um novo ciclo de bonança à vista aos sobreviventes. Os empreendimentos hoteleiros devem ter números recordes já neste ano no Brasil, segundo a consultoria JLL.

A expectativa é que o indicador referência do setor (RevPar) avance dois dígitos em 2023 e supere R$ 200 pela primeira vez na história. O dado é uma combinação entre ocupação e receita média dos hotéis. Em 2022, houve uma recuperação surpreendente no número, com alta de 88%, para R$ 171, atrás apenas do nível registrado em 2014 (R$ 173). No pior da pandemia, havia despencado para R$ 57.

As previsões têm como base o anuário da JLL sobre o setor no ano passado. O que eles revelam, na prática, é que a retomada do turismo e das viagens corporativas abriu espaço para que as redes pudessem recompor tarifas. Na média, o valor da diária fechou 2022 no maior patamar já registrado pela consultoria, de R$ 289,8.

Pandemia levou ao fechamento de 700 hotéis

A pandemia deixou dois legados positivos para a recuperação de quem conseguiu manter as portas abertas. Houve redução do parque hoteleiro, com o fechamento de cerca de 700 empreendimentos, segundo estimativas do setor. E os que sobreviveram aprenderam a operar de maneira mais eficiente. Ao final de 2022, os hotéis operavam com uma média de 0,29 funcionário por quarto ante 0,57 em 2019.

A combinação se traduz em melhor rentabilidade. Depois de operar no vermelho na pandemia, os resultados do setor no País caminham de volta aos picos históricos. Em 2022, chegaram a 36,9%, terceiro maior nível já registrado, considerando a medição pelo resultado operacional bruto (GOP, na sigla em inglês) . Em Belo Horizonte e Porto Alegre, já retornaram à máxima e, em Salvador, até superaram.



“Está num patamar de rentabilidade bom”, afirma Juliana Carbonari, gerente de consultoria para o segmento de hotéis da JLL. “Se os hotéis conseguirem manter esse nível de eficiência que a pandemia trouxe, pode subir mais neste ano”, disse. O ciclo positivo deve durar cerca de três anos. Isso porque o patamar ainda elevado da taxa básica de juros é uma barreira de entrada para o lançamento de empreendimentos.

Atlântida Hotéis ultrapassa Accor e é a maior rede no País

O País contava com pouco mais de 10,5 mil empreendimentos hoteleiros até o ano passado, segundo o anuário da JLL. Mais de 80% eram operações independentes e uma minoria ligada às redes tradicionais. Em número de quartos, porém, as grandes detêm cerca de 40% do mercado, ou mais de 200 mil unidades. No ano passado, a Atlântica Hotéis tornou-se a maior administradora do setor no País. À frente de 166 hotéis, superou a Accor (154) pela primeira vez, em linha com uma tendência mundial em que as grandes têm optado por franquear suas bandeiras a administradoras locais.





Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 02/10/23, às 16h40.

