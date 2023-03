Assaí pode emplacar em duas semanas primeira oferta de ações de 2023

Oferta de ações em preparação pelo Assaí pode ser uma das maiores dos últimos anos no País Foto: Hélvio Romero/ Estadão

Com uma oferta bilionária de ações, que pode chegar a R$ 3,5 bilhões, e o mercado praticamente fechado, o Assaí vai testar as águas para ver o apetite dos investidores - com a possibilidade de emplacar a primeira operação do tipo em 2023. Para isso, iniciou ontem, 8, conversas com estrangeiros, e também fundos locais, para colocar de pé a operação por meio da qual seu controlador, o francês Casino, quer levantar algum dinheiro. Dependendo do interesse, a operação pode ir a mercado em até duas semanas, de acordo com fontes.

Se a operação for concretizada, será uma das maiores dos últimos anos no Brasil, só atrás das ofertas subsequentes (follow-on, no jargão do mercado) gigantes de BRF (R$ 5,2 bilhões), Eneva (R$ 4,2 bilhões) e das operações de Renner e Magazine Luiza em 2021, ambas na casa dos R$ 4 bilhões.

Inicialmente, os contatos são com os atuais sócios do exterior. Até que chegue efetivamente à bolsa, é preciso que o mercado não esteja em dias difíceis. A própria base acionária do Assaí é cheia de estrangeiros. Na terça-feira, já houve conversas com analistas.

Rede de atacarejo é o melhor ativo que Casino pode pôr à venda

De toda a forma, a rede de atacarejo é uma empresa que agrada ao mercado, sendo o melhor ativo que o Casino pode colocar à venda para fazer frente a compromissos com os credores franceses.

Fechado no fim de novembro, o primeiro follow-on que a companhia fez com o propósito de diminuir a participação do Casino movimentou R$ 2,7 bilhões, mas o valor poderia ter chegado a R$ 3,6 bilhões. O Casino se limitou a vender o lote base porque o controlador queria buscar outras alternativas antes de se desfazer de mais fatias de um negócio saudável, apurou a Coluna.

Fatia de grupo francês no Assaí deve cair para a casa dos 17%

Na ocasião, a fatia do grupo francês no atacarejo caiu de 42% para 30,5%. Com esta segunda oferta, o Casino ainda ficará com uma fatia na casa dos 17% do Assaí, que proporciona um fluxo de receitas e dividendos para o grupo francês.

Já há algum tempo, o Assaí tem encarado a necessidade por recursos, por parte do Casino, como uma oportunidade de melhorar sua governança - e tem se preparado para isso. No fim do ano passado, a companhia fez uma alteração no estatuto para que transações com “partes relacionadas” acima de R$ 100 milhões sejam aprovadas em Assembleia Geral, com abstenção de votos dos acionistas envolvidos na transação.

Fontes familiarizadas com o assunto indicam que a medida funciona como uma vacina para “possíveis transações pouco ortodoxas” do Casino. Essa falta de confiança no controlador costumava prejudicar o preço dos papéis do Assaí. Com a nova oferta, o grupo francês ainda perderia assentos no conselho, o que garantiria mais autonomia à companhia.

A operação está sendo coordenada pelos bancos BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA e JPMorgan e, dado o tamanho da oferta e consequente esforço de distribuição no Brasil e no exterior, outras instituições podem ser chamadas para participar.

