Ativa Investimentos aproveita novo marco e cria mesa de câmbio

Nova legislação do BC e do CMN permitiu inclusão de novos participantes no mercado de câmbio Foto: FABIO MOTTA/ESTADÃO

A Ativa Investimentos, corretora de valores com mais de 38 anos de mercado, terá a partir deste mês uma mesa de câmbio, que nasce dentro do novo marco de câmbio do Banco Central. O projeto começou a ser idealizado na Ativa ainda em 2021 e tem foco em atender empresas no comércio exterior, incluindo as pequenas e médias, e pessoas físicas, em serviços como remessas internacionais. O chefe da mesa de câmbio da Ativa é Arlindo Sá, executivo com quase 30 anos de mercado financeiro.

Com estrutura menor, corretora promete mais agilidade

O projeto da mesa na corretora surgiu por causa da nova legislação do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional (CMN), aprovada em setembro de 2021. A lei passou a permitir a inclusão de novos participantes no mercado de câmbio, como instituições de pagamentos, corretoras e distribuidoras, que agora terão autonomia operacional sobre seus procedimentos cambiais, processo que até então era exclusivamente efetuado por bancos.

Com uma estrutura menor, a corretora promete aprovar operações cambiais no mesmo dia, menos que em alguns bancos, que costumam demorar dois a três dias.





Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 16/01/2023, às 15h45

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.