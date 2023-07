Avaliado em R$ 40 milhões, grupo de mídia em aeroportos vende 10% do negócio

Empresa por trás da revista 29Horas e de outras mídias em aeroportos completa 30 anos Foto: FELIPE RAU/ESTADÃO

Em movimentados aeroportos como o de Congonhas e o Santos Dumont é comum ver exemplares da revista “29 Horas”, distribuída gratuitamente para viajantes. A empresa por trás da publicação e de outras mídias em aeroportos completa 30 anos este ano, e precisava de capital para se renovar. Avaliada em R$ 40 milhões em uma rodada de captação recente, vendeu 10% de sua fatia para o fundo do empreendedor Ricardo F. Marques, o nome que trouxe ao Brasil empresas como a Vevo, de vídeos, e criou a Elemídia, precursora de mídia digital no começo dos anos 2000.

A 29Horas fatura R$ 30 milhões ao ano e a meta é tentar levar esse patamar para R$ 150 milhões ao ano, segundo Marques, que está investindo na companhia por meio do seu fundo, Marolico INC, que tem esse nome por conta das iniciais de sua filha, Maria Rosa, e de como ela chamava seu irmão, “Lico”. O fundo nasceu depois que o empresário vendeu a Elemídia para o grupo Abril e o fundo americano Tiger Global, com patrimônio inicial de R$ 3 milhões. Hoje tem seis investimentos e um total de R$ 137 milhões. O último deles foi o da 29Horas, fechado em junho. Marques também criou um banco para influenciadores e procura novos investimentos.

Wi-Fi com anúncios em terminais de 47 aeroportos pelo mundo

Quem frequenta aeroportos também já deve ter usado o Wi-Fi dos terminais. Para ter acesso gratuito à internet, os usuários muitas vezes precisam assistir a um vídeo, com algum material publicitário. A 29Horas também está por trás desse material, não só no Brasil, em 47 aeroportos, mas em 33 países. Marques fará parte do conselho da empresa, que passa a atuar em quatro pilares: publicações; marketing de influência; mídia em aeroportos e Wi-Fi.

A 29Horas foi fundada em 1993 pelos empresários Pedro Barbastefano e Clóvis Cordeiro. Antes de ser investidor, Marques já teve um relacionamento anterior com a empresa. Há cerca de 20 anos, foi seu funcionário e atuou na área comercial e de marketing. Foi lá, ao ver os volumes que esse mercado movimentava, que resolveu empreender.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 06/07/23, às 18h01.

