B3 lança nova versão da plataforma Trader de renda fixa em agosto

A B3 lança no início de agosto uma nova versão de sua plataforma Trader, para a negociação eletrônica de ativos de renda fixa no mercado secundário. A nova versão foi desenvolvida em nuvem e a proposta é que ao final do primeiro semestre de 2024 todos os ativos estejam sendo negociados no novo sistema.

Um dos principais benefícios dessa mudança é a automatização do processo de negociação até a efetiva liquidação, por meio da integração com os sistemas do pós-trade da B3. A nova plataforma terá informações de preços e de fechamento dos negócios em tempo real e a integração com a calculadora de renda fixa.

Média diaria de negócios deve ter crescimento com redução do tempo das operações

O responsável por Produtos de Renda Fixa na B3, Afonso Rossetti, acredita que a média diária de negócios feitos deve aumentar, já que as corretoras, bancos e assets gastarão menos tempo com processos para o fechamento das operações. A plataforma também permitirá a execução de operações casadas com títulos públicos - do mercado à vista com o futuro.

Em sua primeira fase, passam para a nova plataforma os títulos públicos e as operações casadas. Na segunda etapa, o Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA); Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI); Cotas de Fundos Fechados (CFF); Debêntures; e Crédito de Descarbonização (CBIO).

A migração da plataforma de negociação de renda fixa para a nuvem faz parte do projeto de modernização das plataformas da B3 que a companhia tem trabalhado desde o ano passado, quando anunciou parceria com a Microsoft e a Oracle.

