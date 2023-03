Banco criado para influenciadores digitais quer ir à Nasdaq em três anos

Influencers Bank tem a meta de alcançar 1 milhão de clientes e tentar chegar à Nasdaq em três anos Foto: REUTERS/Eric Thayer/Files

O Brasil é um dos países com o maior número de influenciadores digitais no mundo e já há até um projeto de lei na Câmara para tentar regulamentar essa profissão. Para esse público, o empreendedor e publicitário Ricardo Marques, que já foi sócio do jogador Ronaldo Fenômeno, resolveu criar o Influencers Bank.

Câmbio está entre serviços ofertados

A ideia é oferecer serviços como antecipação de valores a receber por serviços prestados nas redes sociais, câmbio ( já que muitos trabalham para empresas no exterior,) e empréstimos para a compra de equipamentos. A meta é chegar a 1 milhão de clientes e tentar ir para a Nasdaq em três anos, movimento que tem sido difícil para empresas brasileiras.

Plano é fazer rodada inicial de captação no 3º trimestre

Ainda no terceiro trimestre deste ano, o plano é fazer uma rodada inicial de captação (“seed capital”) com o novo banco avaliado em US$ 57 milhões. Por ser um banco com foco muito específico, no público de influenciadores, e não mais um banco digital, Marques conta que já tem recebido sinalização positiva de fundos de venture capital, como são chamadas as carteiras que compram participação em empresas novas. Já houve um primeiro aporte de investidores estratégicos, que ainda não foi fechado e por isso o empresário não revela os nomes e valores.

Para CEO do Influencers Bank, Marques trouxe Martius Haberfeld, com passagem pelo Banco Safra, ABN AMRO/Real e Santander.

Continua após a publicidade

País tem 10,5 milhões de influenciadores, estima Nielsen

O número de influenciadores no Brasil é estimado em 10,5 milhões pela Nielsen, que avaliou postagens do Instagram entre fim de 2021 e abril do ano passado. Só perde para os Estados Unidos, com 13,5 milhões. Em 2022, o mercado de influenciadores cresceu 19% e movimentou no mundo US$ 16,4 bilhões, segundo Influencer Marketing Hub.

No Brasil, Marques foi um dos fundadores da Elemídia, empresa precursora de mídia digital no começo dos anos 2000, vendida para o grupo Abril em 2010 e depois para um fundo de private equity. Marques então foi para os Estados Unidos buscar novos negócios e acabou encontrando a Vevo, plataforma de vídeos que trouxe para o Brasil. Em paralelo, foi um dos fundadores da Spark, uma empresa de gestão da carreira de influenciadores, que tem o jogador Ronaldo entre os sócios.

Convidado por Rafael Klein, filho dos fundadores da Casas Bahia, e que é seu sócio em outros negócios, Marques foi para Israel, um dos locais do mundo com mais inovação. Lá conheceu a Humanz, uma empresa que usa inteligência artificial para fazer a gestão de campanhas para influenciadores. Trouxe a Humanz para o Brasil em 2020 e foi dela que veio a ideia de criar o banco voltado para esse público. Primeiro, o empresário começou a levar clientes para os bancos. “E depois de uma noite sem dormir, fiquei pensando por que eu mesmo não faço esse banco?”

Esta coluna foi publicada no Broadcast no dia 08/03/2023, às 15h33

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.