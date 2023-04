Bancos e instituições já colocaram R$ 22 bi em calotes à venda este ano

Itaú e Bradesco dizem que vendas de carteiras fazem parte das operações normais dos bancos Foto: Aline Bronzati/Estadão

Uma das várias faces dos juros altos está na quantidade de carteiras de crédito, que não foram pagos por pessoas físicas e empresas, e foram colocadas à venda. No primeiro trimestre, somente os grandes bancos - Santander, Bradesco e Itaú Unibanco - já ofertaram R$ 17 bilhões ao mercado. Se forem consideradas as ofertas de bancos menores e outras instituições, o número supera os R$ 22 bilhões. É um pouco mais do que a do mesmo trimestre do ano passado. Mas mais do que valores, chama a atenção o fato de que boa parte dos calotes está voltando aos bancos. Motivo: a queda nos preços dessas carteiras, por conta da pouca chance de recuperar o dinheiro. O número de CPFs e CNPJs com dívidas em mais de um banco, cartão ou instituição de crédito está muito alto.

Itaú vendeu menos de 40% da oferta

O Itaú Unibanco, por exemplo, uma das instituições que fizeram oferta recentemente, colocou ao mercado cerca de R$ 6 bilhões entre créditos vencidos e vendeu algo como R$ 2,3 bilhões para a MGC Holding, Blue365 e Hoepers. O restante retornou ao banco. Segundo fontes, foi o que aconteceu com a maioria dos R$ 17 bilhões ofertados.

Para bancos, movimento faz parte do crédito

Procurado, o Itaú Unibanco afirmou que “cessões de carteira fazem parte das operações normais do banco e serão efetivadas quando houver benefício econômico”. O Bradesco afirmou que “a venda de carteiras não performadas faz parte das operações recorrentes do banco, que leva em consideração o valor da carteira versus expectativa de recuperação e custo da operação”.

O Bradesco disse ainda que “são efetivadas apenas cessões que geram benefício econômico.” O Santander e a MGC Holding não comentaram. A Blue365 afirmou que “a aquisição de uma parcela da carteira do Itaú fortalece ainda mais a posição” da companhia nesse mercado.

Continua após a publicidade

Esta coluna foi publicada no Broadcast no dia 03/04/2023, às 15h14

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse