Bancos tradicionais seguem à frente, mas Nubank é mais popular no País

Na mesma pesquisa, 49% das pessoas citaram ter conta na Caixa Econômica Federal, 33% no Itaú Unibanco e 30% no Bradesco. No entanto, os índices de uso como banco principal não seguem a mesma ordem: o segundo colocado foi o Itaú, com 15%, enquanto a Caixa, que busca tornar os clientes mais fiéis, foi citada por 12% das pessoas.

Os motivos para um banco ser ou não o principal mostram que meios tradicionais de captura de clientes continuam fortes. O principal fator que leva o brasileiro a usar mais uma instituição do que as demais ainda é o recebimento do salário ou de um benefício governamental. Só depois vêm temas como benefícios, taxas e comodidade.

Inclusão bancária é de 100% dos adultos

A pesquisa aponta que 100% dos brasileiros adultos têm conta em banco, uma barreira que foi superada no País ao longo da última década com o surgimento dos bancos digitais e a digitalização dos serviços dos titãs do setor.