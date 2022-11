Banrisul quer atrair jovens e abre 1,3 mil vagas

Publicidade

Banrisul busca ampliar boas práticas de governança social, ambiental e corporativa Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Enquanto procura avançar com uma agenda de modernização do Banrisul, que envolve a aquisição de energia no mercado livre, digitalização e aumento das boas práticas de governança social, ambiental e corporativa (ESG, da sigla em inglês), o presidente da instituição, Claudio Coutinho, quer também renovar a força de trabalho do banco e abrir 1,3 mil vagas no próximo ano. Destas, 824 já constam em edital publicado na última sexta-feira (18) pela instituição financeira.

Coutinho disse ao Broadcast que o primeiro passo, de renovação do quadro de funcionários, foi dado com a contratação de 274 pessoas para o segmento de tecnologia da informação (TI), neste ano. Ao mesmo tempo, dois Programas de Demissão Voluntária (PDV) abertos em 2020 e 2022 permitiram o desligamento de aproximadamente 1,4 mil empregados com preferência para aposentados ou aptos a se aposentar. No último PDV, encerrado em setembro, 511 pessoas aderiram.

Banco busca ‘oxigenação’ do quadro de funcionários

Segundo ele, os desligamentos reduzem o potencial de passivos trabalhistas do banco, uma vez que eles preveem a quitação total do contrato dos empregados. “Queremos uma oxigenação no nosso quadro de funcionários. Estão de saída algumas pessoas aposentadas ou aposentáveis, no fim da carreira, e vamos ter uma pirâmide etária mais suave com colaboradores jovens”.

No concurso aberto na quinta-feira, as vagas são para o cargo de escriturário, sendo 512 destinadas à ampla concorrência e 103 para pessoas com deficiência, 131 para pessoas negras 39 transsexuais e outras 39 para indígenas. Há, ainda, a previsão de reposição das pessoas desligadas no último PDV, mas as futuras contratações não devem incluir a área de TI.

Com funcionários jovens, expectativa é avançar na agenda da inovação

Continua após a publicidade

A chegada de funcionários jovens para os quadros do banco deve beneficiar a agenda de avanços em canais digitais e inovação do Banrisul, que já têm demonstrado vigor, segundo o executivo. No terceiro trimestre deste ano, por exemplo, a participação dos canais digitais na instituição financeira cresceu 3,6 pontos percentuais, alcançando 81,5% do total de operações, incluindo Pix.

Já os canais de Internet e Mobile Banking tiveram, nos nove meses de 2022, 399,7 milhões de acessos, 24,4% acima do mesmo período de 2021, uma média de 1,5 milhão de acessos diários.

Coutinho destacou também que o banco quer avançar em sua agenda de sustentabilidade, e citou as operações de compra de energia no mercado livre, iniciadas em 2022. Das cerca de 500 agências ativas do Banrisul, 100 já adquirem energia de fontes renováveis da comercializadora 2W Energia, e a expectativa é que a partir do ano que vem 100% delas façam a migração. E, pelos cálculos do banco, somente as unidades que já migraram, devem representar uma economia de R$ 47 milhões até 2031. O cálculo leva em consideração os valores que seriam desembolsados em contas de luz das distribuidoras.

Instituição ampliou carteira de crédito rural

Em outra frente, a instituição financeira quer avançar na abertura de espaços voltados para o segmento de agronegócios, um dos principais de sua carteira. As lojas, segundo o presidente do Banrisul , têm custo menor, uma vez que não possuem caixas eletrônicos e serviços de saque como numa agência tradicional.

De acordo com Coutinho, a expectativa do Banrisul era ampliar em 50% a carteira de crédito rural, que no último trimestre avançou 52,2%, alcançando R$ 6,7 bilhões. Já a dotação para o Plano Safra 2022/2023, de R$ 7 bilhões, ficou 34,6% maior que no período. “Acredito que podemos passar”, disse.

O presidente do Banrisul tem acompanhado as discussões sobre o orçamento do País no próximo ano, e demonstrou preocupação com a questão fiscal. “Espero que a nova área econômica privilegie a questão fiscal para evitar alta da inflação e dos juros”.

Continua após a publicidade

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 18/11/2022, às 16h41

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse