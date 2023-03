BB Asset trabalha para fechar parcerias com mais duas gestoras

Aroldo Medeiros, diretor-presidente da BB Asset: gestora vai ampliar canais de distribuição Foto: BB Asset/divulgação

A BB Asset planeja fechar, ainda neste semestre, um novo acordo com uma gestora brasileira - nos moldes do feito com a Occam - e também uma parceria comercial com uma gestora estrangeira. O plano integra a estratégia de buscar parceiros complementares e ampliar a oferta de produtos pela maior gestora de recursos do Brasil, muito forte em fundos de renda fixa.

Além disso, a gestora do Banco do Brasil trabalha na formulação de um novo ETF (fundo de índice) no segmento de renda fixa. No ano passado, foram lançados três na área do agronegócio, que juntaram-se aos outros dois que seguem índices amplos de ações no Brasil e nos Estados Unidos.

Os planos da gestora com R$ 1,44 trilhão sob gestão foram anunciados por Aroldo Medeiros, diretor-presidente da BB Asset e entrevistado do programa Olhar de Líder disponível no Broadcast.

Medeiros também antecipou que a gestora continuará a investir na ampliação dos canais de distribuição. O maior balcão de venda dos fundos continuará a ser o Banco do Brasil, onde a taxa de penetração é de pouco mais de 7% apenas. “Tem muito peixe ainda para ser pescado nesse aquário”, disse o executivo. O plano é ampliar a oferta dos fundos em plataforma de 15 para 20 parceiros até o fim do ano. Já a busca de um sócio estrangeiro estratégico, discutida há alguns anos, ficou em segundo plano, segundo Medeiros. “Esse assunto agora está adormecido”, disse o presidente da BB Asset. A seguir, os principais trechos da entrevista.

Broadcast - Como está a busca de um sócio, um parceiro estratégico, pela gestora e quais ganhos são esperados para a empresa?

Aroldo Medeiros - Quem cuida desse assunto é o nosso acionista controlador, o Banco do Brasil. Houve algumas tentativas, mas esse assunto agora está adormecido, não está na agenda no momento. Mas o que está na agenda é buscar parcerias estratégicas. Essa busca por parceiros aqui no Brasil é a grande estratégia da BB Asset. Contratamos o UBS BB. Eles estão com o mandato de ir a mercado e buscar parceiros para uma possível compra de participação minoritária em assets independentes no Brasil.

Continua após a publicidade

Broadcast - Dentro dessa estratégia, a BB Asset anunciou a parceria com a Occam em novembro. Quais os resultados dessa parceira?

Medeiros - Foi a primeira parceria que assinamos. Com a Occam, assinamos uma nota comercial que pode ser conversível em ações no futuro próximo. Estamos muito satisfeitos com a Nova Occam, uma gestora de crédito privado que já está trazendo ganhos intangíveis, troca de experiências entre os times de análise, de macroeconomia. Na conversibilidade, vamos ficar com 25% da empresa. Dentro dessa estratégia [de busca de assets independentes], vamos, possivelmente, anunciar nos próximos meses alguma outra parceria que estamos negociando a várias mãos: o Banco do Brasil, como nosso controlador, o UBS BB, que é nosso advisor, e um escritório de advocacia que contratamos para nos assessorar. Nossa busca é por complementaridade.

Broadcast - A nova parceria será em qual segmento? Ações, multimercados?

Medeiros - Procuramos assets independentes que nos complementem em algumas áreas como fundos estruturados. A BB Asset tem quase R$ 1,5 trilhão sob gestão e é muito forte nos chamados fundos 555 [ou seja, os fundos regidos pela norma 555 da CVM]. Não temos uma área dos chamados fundos estruturados, de FIDC, imobiliários. Queremos parceiros que nos complementem nessas áreas e também em fundos de ações ou multimercados. Temos uma oferta grande [nessas classes de fundos], mas se encontrarmos alguma asset forte em estratégias específicas em ações e multimercados, podemos pensar em uma parceria comercial também.

Broadcast - A BB Asset criou células especializadas, como em quantitativos. Quais são os resultados dessas iniciativas?

Medeiros - No ano passado, montamos algumas áreas novas. Uma delas foi um área de high alfa [ganhos acima da média do mercado] e um fundo de renda fixa ativa. Esse fundo já está com R$ 15 bilhões de PL [patrimônio líquido] e uma performance excelente. De tanto sucesso, tivemos de fechar o fundo [para captação de novos recursos]. Esse time de high alfa vai suprir uma necessidade que a gestora tinha de ter um time de high vol [volatilidade]. Em quantitativo, estamos investindo muito também porque entendemos que é uma tendência do mercado internacional. Fazemos muita pesquisa do que está acontecendo lá fora, falamos muitos com assets nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. E o que são os fundos quantitativos? São os fundos que tiram o viés humano. Então, montamos um time com muitos matemáticos. Queremos montar fundos quantitativos para vender para o nosso clientes e, mais do que isso, queremos que fundos que já temos usem parte dessas estratégias quantitativas. Também montamos uma célula de geração de conteúdo porque o investidor tem demandado. Então montamos uma equipe para produzir conteúdo em diversas frentes, seja via redes sociais, via produção de relatório. Também criamos um núcleo ESG [sigla em inglês para critérios ambientais, sociais e de governança] com dois especialistas seniores com certificação para nos ajudar a navegar nesse mundo. Os dois são CFA-ESG [do CFA Institute], uma das certificações de investimentos mais difíceis do mundo. Estamos investindo muito nessa frente tanto do ponto de vista da empresa, a BB Asset, quanto dos fundos.

Broadcast - No mercado, ainda se vê a intenção de investir em produtos ESG, mas há pouco resultado na prática. Como a gestora vê esse dilema?

Continua após a publicidade

Medeiros - Entendemos que, em primeiro lugar, é preciso o G, de governança. Porque sem o G não tem o ambiental nem o social. Recentemente, vimos alguns casos [de governança frágil]. Temos uma estrutura de governança muito parruda, com diversos fóruns, inclusive para analisar as empresas nas quais investimos. Em termos de crédito privado, estamos em 270 empresas. E somos acionistas de 70 empresas no Brasil. Nosso modelo de investimento e de limite de crédito leva em consideração os aspectos ESG, dando um bônus ou um decréscimo dependendo da avaliação ESG que temos das empresas. Também participamos das discussões sobre esse tema na Anbima [Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais], estamos no comitê. Não queremos que os fundos ESG sejam desacreditados. E temos de dar o exemplo como empresa. No ano passado, contratamos a fundação Banco do Brasil que, através de uma ONG aqui no Rio de Janeiro, plantou 4 mil mudas de árvores para zerar nossa emissão de carbono por dez anos. A gestora não é uma grande emissora de carbono, mas esse projeto atende o aspecto ambiental e também o social. Porque foram plantadas árvores frutíferas e essas frutas serão doadas para cooperativas de uma região carente da cidade do Rio. Somos muito orgulhosos do projeto.

Broadcast - A gestora conseguiu já mapear o escopo 3, ou seja, as emissões de gases de efeito estufa das empresas em que vocês investem via crédito ou como acionistas?

Medeiros - Todo mundo está aprendendo como fazer. Temos uma metodologia com uma consultoria especializada que contratamos. Queremos ir além de mapear as emissões e avaliar as questões ligadas ao S [social] e G [governança]. Então avaliamos essas informações, colocamos na nossa metodologia e informamos às empresas. Na parte de produtos nessa linha, trouxemos duas gestoras internacionais que oferecem fundos do artigo 9 [parte da Sustainable Finance Disclosure Regulation, regulação da União Europeia que trata da transparência sobre os objetivos de investimento dos produtos].

Broadcast - Sobre produtos, a BB Asset tem hoje cinco ETFs. Desses, três são ligados ao agronegócio. Há novos para serem lançados?

Medeiros - Possivelmente, vamos lançar neste ano lançar alguns ETFs no segmento de renda fixa. Não posso dizer como será o produto ou formato, mas vamos continuar a investir em ETFs.

Broadcast - As cinco maiores gestoras de fundos tiveram saldo negativo entre captação e resgate no ano passado, entre essas a BB Asset. O ano de 2023 já começou melhor. Qual é a perspectiva para o ano e como driblar a concorrência, inclusive dos ativos isentos?

Medeiros - Já tivemos captação líquida positiva em janeiro e fevereiro. O nosso fundo de renda fixa ajudou muito para esse resultado, mas é uma soma de vários fatores. Estamos investindo muito em educação financeira, em treinamento da nossa rede distribuição no Banco do Brasil. E o Banco do Brasil tem feito muito também. Temos cerca de 1 mil especialistas em investimentos para dar assessoria e melhorar essa venda qualificada. O banco montou o Estilo Investidor, uma agência especializada em investimentos com 600 gerentes e 300 assistentes de investimentos, então tem 900 pessoas na rede e estamos com mais de 200 gerentes de investimentos em São Paulo que dão apoio para essa rede e atendem alguns clientes também.

Continua após a publicidade

Broadcast - O BB é o grande distribuidor dos fundos da gestora. Qual o espaço para a BB Asset crescer na rede do banco?

Medeiros - Tem muito peixe ainda para ser pescado nesse aquário. A BB Asset tem cinco milhões de investidores na BB Asset. O Banco do Brasil tem 70 milhões de correntistas. Então há muito ainda a ser explorado só no aquário Banco do Brasil, o nosso maior canal de distribuição. Mas queremos ir além do banco. Não queremos ficar só no Banco do Brasil. Temos uma estratégia de vender nossos produtos e criamos um grupo chamado novos canais. Já assinamos com 15 plataformas, três escritórios de assessoria de investimentos para vender para fundações [de previdência complementar] e com family offices.

Broadcast - A expectativa é fechar 2023 com os produtos em quantas plataformas?

Medeiros - Estamos já nas principais plataforma e diria que, até o fim do ano, estaremos em 20 plataformas. Queremos agora aumentar a quantidade de produtos nas plataformas com as quais já assinamos parcerias.

Broadcast - E com assessorias de investimento? Qual é a expectativa?

Medeiros - Estamos fazendo um teste com três assessorias de investimento para vender só para fundações. Atendemos uma gama de clientes aqui: private, corporate, large corporate, varejo, alto varejo. É mais um nicho que estamos atacando.

Broadcast - A Comissão de Valores Mobiliários passou a exigir transparência na remuneração dos agentes autônomos, remunerados por comissões ou rebates pelos produtos distribuídos, inclusive fundos. A mudança altera a indústria de investimentos?

Continua após a publicidade

Medeiros - É muito positiva. É muito importante ser transparente e o investidor entender qual é a remuneração de cada um dos atores da indústria. Porque tem o gestor, o administrador, o distribuidor no fundo. Então vemos essa mudança com bons olhos.

Broadcast - Para finalizar, qual novidade a BB Asset deve anunciar ainda neste semestre?

Medeiros - Possivelmente, devemos anunciar uma nova parceria comercial. Estamos trabalhando fortemente nisso, com o UBS BB e com o Banco do Brasil. Queremos continuar a expandir nossos produtos, deveremos anunciar mais uma parceria internacional para distribuir outros produtos. Acreditamos muito na internacionalização porque os investimentos no exterior devem crescer muito.

A entrevista em vídeo completa do programa Olhar de Líder já está disponível em seu terminal Broadcast+, na aba Broadcast TV.

Esta entrevista foi publicada no Broadcast no dia 23/03/2023

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

Continua após a publicidade