BB leva Karen Machado, ex-Open Finance, à chefia de unidade em Portugal

Karen Machado já está na capital portuguesa e vai assumir o novo cargo em breve Foto: Divulgação/Banco do Brasil

A unidade do Banco do Brasil em Lisboa, Portugal, terá novo comando. Será chefiada por Karen Machado, que está no banco há 19 anos e que vinha liderando as operações do BB no Open Finance. De olho nos brasileiros que moram e investem no além-mar, o BB pretende fortalecer a operação local, que atende pessoas físicas e empresas.

Machado esteve à frente das operações do BB no Open Finance desde 2021. Antes disso, atuou nas áreas de marketing, meios de pagamento e negócios digitais do banco. Em Lisboa, será gerente geral, o cargo mais importante da operação. Ela já está na capital portuguesa e deve tomar posse em breve.

A atual gestão do BB, comandada por Tarciana Medeiros, tem dado foco especial às operações do banco lá fora, de olho nos brasileiros que investem no exterior, em especial os mais endinheirados. O primeiro movimento foi nos Estados Unidos, em que o BB uniu as duas operações que possuía e empossou no comando o ex-vice-presidente do banco Patagonia, da Argentina, Delano Valentim.

Comunidade brasileira representa 31% dos estrangeiros no país

Na Europa, o BB tem operações na Inglaterra e na Áustria. Portugal ganha peso por reunir uma grande comunidade de brasileiros, que moram e investem no País. No ano passado, os brasileiros representavam 31% dos estrangeiros residentes em Portugal, em uma comunidade que chegava a 240 mil pessoas.

Com a ida de Machado para Portugal, o Open Finance do BB ficará a cargo de Filipe Préve, que atuava na área de meios de pagamento do banco. Ele está no BB há 23 anos e é executivo desde 2018, com passagens pelas áreas de clientes pessoa jurídica e desenvolvimento de produtos. Nos últimos três anos, liderou as iniciativas de pagamentos instantâneos e desenvolvimento de Pix.

Este texto foi publicado no Broadcast no dia 03/11/23, às 17h07.

