BC aprova compra de fatia da gestora do BV pelo Bradesco

Aquisição amplia perspectiva de crescimento do Bradesco em gestão de recursos Foto: Nilton Fukuda/Estadão

A sociedade entre o Bradesco e o Banco BV (ex-Votorantim) na área de gestão de recursos começa a receber avais dos órgãos regulatórios. Segundo apurou a Coluna, o Banco Central já deu sinal verde ao negócio. A expectativa é de que as autorizações sejam concluídas neste primeiro trimestre, o que abriria as portas para a formação da parceria. Procurados, Bradesco e BV não comentaram.

Resultados mais representativos devem vir a partir de 2024

De posse das aprovações, o BV fará a cisão da atual BV Asset, que será aportada em uma empresa da qual o Bradesco terá o controle, com 51% de participação. Daí em diante, o negócio será desenvolvido pelos sócios, com a expectativa de que, a partir do ano que vem, comece a mostrar resultados mais representativos.

Negócio abre perspectivas de crescimento em gestão de recursos

Uma das aquisições feitas pelo Bradesco no ano passado, a fatia da gestora do BV dará ao banco da Cidade de Deus uma nova avenida de crescimento no mercado de gestão de recursos, com a experiência de uma casa especializada em investimentos mais complexos, como os em fundos de direitos creditórios. A ideia é que a nova empresa seja independente da Bradesco Asset (ex-Bram).

Esta coluna foi publicada no Broadcast no dia 16/02/2023, às 15h29

Continua após a publicidade

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.