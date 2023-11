Bens da RR Donnelley, que imprimia o Enem, vão a leilão novamente

Instalações da RR Donnelley em Osasco (SP). Empresa pediu autofalência em 2019 Foto: Felipe Rau/Estadão Conteúdo

Os bens da antiga RR Donnelley, gráfica que teve a falência decretada em 2019, passarão pela terceira tentativa de leilão, após o fracasso das duas anteriores. O pacote é avaliado em R$ 220,9 milhões, e inclui imóveis industriais na Grande São Paulo, maquinário e automóveis.

O leilão está marcado para o dia 14, com mais duas chamadas no dia 29 e em 14 de dezembro, através da Mega Leilões. Uma primeira tentativa de leiloar os bens foi feita em janeiro deste ano, sem sucesso. O certame foi remarcado para julho, mas acabou suspenso após a Justiça atender ao pedido de um dos credores da companhia.

A maior parte do montante, ou R$ 111,9 milhões, refere-se ao valor de imóvel industrial de área de 30 mil m² e maquinários em Osasco. Outro imóvel, com 33 mil m², e máquinas localizados em Blumenau (SC) têm avaliação de R$ 59,1 milhões. O restante do valor está dividido entre veículos, máquinas e equipamentos que estão em Barueri (SP), e que valem R$ 46,5 milhões, e dois conjuntos comerciais em Recife, avaliados em R$ 3,3 milhões.

A RR Donnelley ficou conhecida do grande público em 2009, quando assumiu a impressão das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), após denúncia do Estadão que mostrou que a prova havia sido roubada da gráfica anterior. Entretanto, pediu autofalência em 2019, alegando ter sentido o baque da crise do mercado editorial do País. De origem multinacional, a companhia segue operando lá fora.









Continua após a publicidade

Este texto foi publicado no Broadcast no dia 07/11/23, às 13h22

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.