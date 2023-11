Black Friday traz 15% a mais de novos clientes para o varejo

A data traz de volta compradores, 61% retornam depois de 12 meses sem comprar no local Foto: Tiago Queiroz/Estadão Conteúdo

Mais do que promoções pontuais, a Black Friday tem servido para aquisição de novos clientes, bem como sua fidelização. Com base nos dados do ano passado, o varejo conquistou 15% mais consumidores novos no mês das promoções e 36% deles voltaram a comprar depois de seis meses, segundo levantamento da CRM&Bonus com 2 mil empresas clientes de seu sistema de giftback.

A data também tem trazido de volta os compradores. Da base total que já tinha cadastro nas lojas e fez novas compras no período promocional, 61% estavam há mais de 12 meses sem fazer transações. Apesar de o nome Black Friday referir-se especificamente à uma sexta-feira, todo o mês de novembro registra mais vendas, em especial os sábados. De todo o volume vendido, 26% aconteceram neste dia, contra 22% dos seis meses anteriores.

















Este texto foi publicado no Broadcast no dia 06/11/23, às 16h01

