Blanver investe R$ 231 milhões na nacionalização de remédios para o SUS

Farmacêutica firmou parcerias para a produção de insumos Foto: Blanver

De capital 100% brasileiro, a Blanver Farmoquímica e Farmacêutica vai investir R$ 231,6 milhões na nacionalização de medicamentos até 2025. O aporte inclui a produção de insumos e matérias-primas de medicamentos contra HIV, hepatite e outras infecções sexualmente transmissíveis. Esses medicamentos, que ainda são, em sua maioria, importados, têm como destino a rede pública de saúde.

Com a produção nacional dos medicamentos contra hepatite e HIV pela Blanver, a redução da importação deve gerar um corte de R$ 8,8 bilhões no custo das compras do Ministério da Saúde em cinco anos. “Essa estratégia de produção nacional e verticalizada contribui para reduzir a vulnerabilidade da rede pública”, ressalta Sérgio Frangioni, CEO da farmacêutica.

Parte dos recursos será investida em medicamentos oncológicos

Mais de 40% dos recursos - o equivalente a R$ 100 milhões - vão ser destinados e à infraestrutura e ao desenvolvimento dos insumos farmacêuticos. Outros R$ 93 milhões serão voltados exclusivamente à distribuição no SUS, por meio do modelo de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP). Os R$ 38,6 milhões restantes devem ser investidos em medicamentos oncológicos.

Farmacêutica firmou parceria com Fiocruz/Farmanguinhos e Lafepe

Para a produção do insumos, a Blanver firmou parcerias. Entre elas, está o Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco (Lafepe), vinculado ao governo estadual e que mantém convênio com o Ministério da Saúde. Com a parceria, até o fim do ano, pacientes de todo o Brasil terão acesso a 79,5 milhões de comprimidos do Dolutegravir, antiviral utilizado no tratamento de portadores de HIV.

A farmacêutica também mantém uma PDP com a Fiocruz/Farmanguinhos, que garante o abastecimento da combinação dos medicamentos Tenofovir + Entricitabina, utilizados na Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP), método implementado pelo SUS. A previsão é de fornecer, por meio da parceria, 16,2 milhões de comprimidos neste ano.





Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 19/12/2022, às 16h04

