Bloxs planeja ofertas de CRAs e CRIs tokenizados via crowdfunding de investimentos

A Bloxs, fintech que inclui uma plataforma de investimentos coletivos, está em estágio avançado para realizar as primeiras ofertas de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) via crowdfunding . As operações devem ser as primeiras com a securitização destes ativos feitas por uma empresa submetida à Resolução CVM 88, que normatiza a modalidade. A regra da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) permite que as plataformas também sejam responsáveis pela operação de securitização das ofertas.

Toda a estruturação da oferta deve levar de duas semanas a um mês, além de ter custos menores que as ofertas tradicionais por não exigir intermediários, como escriturador, depositário e custodiante, segundo Jéssica Mota, diretora de desenvolvimento de negócios da Bloxs. Nas ofertas que estão prestes a serem iniciadas pela fintech, o foco são operações de CRI e CRA de até R$ 5 milhões.

Fintech está em ritmo acelerado para fazer ofertas nas próximas semanas

“Nossos temas são inovação e liderança, então estamos em um ritmo acelerado para ter as ofertas nas próximas semanas”, diz Guilherme Danelli, sócio e diretor responsável por operações de crowdfunding da Bloxs. As ofertas da empresa são feitas com a disponibilização de tokens aos investidores.

A Bloxs é um sistema que inclui também gestora e assessoria financeira. A plataforma de crowdfunding já captou R$ 146 milhões junto a investidores e distribuiu retornos de mais de R$ 40 milhões.





