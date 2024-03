Blue3 Investimentos anuncia abertura de seu primeiro escritório nos EUA

As operações serão no formato registered investment advisor (RIA), ou seja, um consultor de investimentos que fornece aos clientes assessoria financeira certificada pela Securities and Exchange Commission (SEC), a comissão de valores mobiliários dos EUA. “Teremos um consultor credenciado até julho deste ano, mas isso pode acontecer até antes, em até três meses”, disse Vieira.

O CEO da Blue3 explica que a ideia de internacionalizar os investimentos dos clientes surgiu no final de 2021 com a criação de uma área para este fim. “Percebemos uma demanda em gestão de patrimônio internacional. Nosso cliente achava que estava diversificando seus investimentos ao aplicar em diferentes ativos no Brasil, como ações, fundos, renda fixa, mas sempre existia o risco Brasil. Com isso passamos a educar e oferecer aos clientes o investimento no exterior, mas sempre com a indicação de um parceiro e sem poder fazer indicação de investimento”, explica Vieira.

Empresa estará habilitada a montar carteiras

Rafael Rezende, sócio e executivo responsável pela área Internacional da Blue3, destaca que a partir da abertura do escritório nos Estados Unidos, a Blue3 será habilitada a indicar investimentos e montar carteiras no exterior. “É diferente investir diretamente nos Estados Unidos ou de ter ativos dolarizados, pois existe sempre o risco cambial. Além disso, é importante lembrar que existe um cenário muito atrativo na renda fixa americana, com taxas que não vistas nos últimos anos”, explica.

A equipe hoje atuante no Brasil conta com seis especialistas e dois analistas que, segundo Rezende, serão expatriados para os EUA conforme o andamento das operações. No formato atual, a Blue3 tem hoje cerca de R$ 2 bilhões sob custódia, algo próximo de US$ 400 milhões. Para internacionalizar seus investimentos atualmente, os clientes precisam ter o valor mínimo de aplicação de US$ 10 mil no exterior. Este valor seguirá mesmo com a abertura do escritório.