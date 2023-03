BNDES aprova R$ 140 mi em financiamento de projetos pelo Renovabio

BNDES espera ampliar número de empresas tomadoras de crédito por meio da linha vinculada ao Renovabio Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Após a reformulação na linha de financiamentos vinculada ao programa Renovabio, com a inclusão de metas de redução de emissões de CO2 para a redução de juros, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 140 milhões em crédito para as usinas BS Bioenergia e Alcoeste.

Os recursos serão investidos na ampliação da eficiência energético-ambiental e na certificação dos processos produtivos das fábricas de biocombustíveis. Do montante, R$ 100 milhões serão destinados à BS Bioenergia, em Lucas do Rio Verde (MT), e outros R$ 40 milhões para a Alcoeste, em Fernandópolis (SP).

Custo de empréstimo é atrelado a metas de redução de emissões

Nessas operações, o custo da dívida é atrelado a metas de diminuição de emissões de carbono e à eficiência energético-ambiental. Ou seja, caso as empresas alcancem os objetivos estipulados no contrato, podem obter reduções de até 0,4% nas taxas de juros.

Segundo o diretor do BNDES, José Luis Gordon, o banco tem expectativa de, no curto prazo, ampliar a quantidade de empresas tomadoras de crédito por meio da linha vinculada ao Renovabio, que tem R$ 1 bilhão disponível para financiar projetos, de um orçamento total de R$ 2 bilhões. “Estamos trabalhando para chegar nesses R$ 2 bilhões o mais rápido possível... Buscamos retomar aquele papel do BNDES de apoiar projetos de longo prazo”, afirmou.

Gordon também disse que, a partir de maio deste ano, as empresas que contrataram financiamentos por essa linha em 2021 poderão apresentar resultados para pedir ao banco a redução dos juros. Ao todo, aproximadamente 12 companhias já contrataram crédito por meio do Renovabio.

‘Calculadora’ para o setor de carnes está em estudo

Após desenvolver a metodologia para calcular a redução de carbono no setor de biocombustíveis, o banco de fomento deverá desenvolver ferramenta semelhante para o segmento de carnes, de acordo com o diretor do BNDES.

A ideia está em discussão com o Ministério da Agricultura, e em breve o BNDES deve iniciar estudos para o desenvolvimento da calculadora, que poderá estimular redução de emissões no setor que é responsável por quase 60% das emissões no setor de alimentos, de acordo com levantamento feito por pesquisadores da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, e publicado na revista Nature Food. “A ideia é gerar incentivo para reduzir emissões nesse segmento”, afirmou Gordon.

Esta coluna foi publicada no Broadcast Energia no dia 02/03/2023, às 15h15

