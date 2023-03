BNDES fará aporte de R$ 145 mi, sem reembolso, em inovação na indústria

Em 2022, banco de fomento investiu R$ 40 milhões em inovação, atendendo 26 empresas do País Foto: Fabio Motta/Estadão

O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) vão anunciar nesta terça-feira, 21, uma linha de R$ 145 milhões para investimentos em inovação industrial por parte de empresas de pequeno, médio e grande porte, sem exigência de reembolso. O foco é o apoio a projetos que desenvolvam soluções de economia florestal, novos combustíveis, economia circular, transformação digital, saúde, materiais avançados e defesa.

Os recursos saem do BNDES e são repassados para a Embrapii administrar nos projetos. O dinheiro é aplicado no início do desenvolvimento tecnológico até a fase de produção e comercialização dos produtos. A grande vantagem para os participantes é que se trata de um crédito sem reembolso. A contrapartida exigida das empresas é que complementem o investimento com recursos próprios. Assim, os riscos de inovação são compartilhados. Para pequenas e médias empresas, a linha atende até 50% do investimento. Já no caso das grandes, chega a 30%.

Este será o segundo ano da iniciativa. Em 2022 foram investidos R$ 40 milhões em inovação em 26 empresas nos Estados de São Paulo, Santa Catarina, Bahia, Rio de Janeiro, Pará, Amapá, Rondônia, Amazonas, Paraná e Rio Grande do Sul. Entre as participantes estão grandes grupos industriais, como Gerdau (siderurgia), Equinor (energia), WEG (motores) e Rhodia (químicos) até operações de pequeno porte, como a startup Nintx (saúde).

“A parceria do BNDES com a Embrapii amplia o acesso aos recursos de inovação pelas empresas brasileiras, especialmente as de menor porte, segmento que deve ser priorizado no contexto de industrialização no Brasil. Também é um instrumento estratégico para o desenvolvimento industrial sustentável, uma demanda urgente”, diz o presidente interino da Embrapii, Igor Nazareth.

A Embrapii se apresenta como uma organização social que atua em cooperação com instituições de pesquisa (públicas ou privadas) para atender políticas de inovação da indústria. Criada por um grupo de pesquisadores, tem contrato de gestão com o governo federal. A cerimônia de lançamento da linha de investimento será nesta terça-feira, às 14h, na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

