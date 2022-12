BNDES financiará R$ 565 milhões para modernização de fornos da CBA

Fornos de eletrólise da CBA que receberão investimentos

A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) obteve financiamento de R$ 565 milhões junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para modernizar os fornos de eletrólise em sua fábrica no município de Alumínio (SP). O projeto faz parte do plano de negócios anunciado pela fabricante em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) e tem por objetivo ampliar a eficiência no consumo de água e energia, bem como reduzir a emissão de gases.

Os investimentos da CBA neste projeto somam R$ 721 milhões e fazem parte do planejamento da empresa para 2030, que inclui a oferta de alumínio de baixo carbono. Um dos objetivos é reduzir em 40% as emissões de gases de efeito estufa da mineração até os produtos fundidos até 2030, tendo com ano base 2019.

O financiamento do BNDES, que ocorre por meio do Finem Fundo Clima e do Finem Meio Ambiente, será utilizado principalmente para a compra de máquinas e equipamentos, montagem eletromecânica e materiais de instalação.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 26/12/2022, às 16h21

